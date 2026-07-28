Εικόνα εγκατάλειψης κάτω από τη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου - «Καμπανάκι» για τον κίνδυνο πυρκαγιάς

Μια απαράδεκτη εικόνα εξακολουθεί να καταγράφεται κάτω από τη γέφυρα του αυτοκινητοδρόμου, δίπλα στον Νέδοντα, όπου σωροί από κλαδέματα, φυτικά υπολείμματα, μπάζα και κάθε είδους απορρίμματα έχουν μετατρέψει την περιοχή σε έναν ανεξέλεγκτο χώρο απόθεσης.

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική υποβάθμιση ενός κομβικού σημείου της Καλαμάτας. Η μεγάλη συγκέντρωση ξερών κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών προκαλεί έντονη ανησυχία εν μέσω της αντιπυρικής περιόδου, ιδιαίτερα μετά τους πρόσφατους καθαρισμούς οικοπέδων, που έχουν αυξήσει σημαντικά τον όγκο των φυτικών υπολειμμάτων.

Το ζήτημα βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, με αφορμή την έγκριση μελέτης και την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τον «Θρυμματισμό Φυτικών Υπολειμμάτων». Η απόφαση προβλέπει τη διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Στην κατάσταση που επικρατεί κάτω από τη γέφυρα στάθηκε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας, Βασίλης Τζαμουράνης, ο οποίος προήδρευσε της συνεδρίασης λόγω της απουσίας του δημάρχου Καλαμάτας.

Ο κ. Τζαμουράνης αναφέρθηκε ειδικότερα στον χώρο ανάμεσα στο γήπεδο ποδοσφαίρου «Γεώργιος Λουκαρέας» και στα συνεργεία της ΔΕΥΑΚ, κάνοντας λόγο για μια εικόνα που δεν κολακεύει την πόλη και προκαλεί αγανάκτηση στους πολίτες.

Όπως χαρακτηριστικά σχολίασε, στην περιοχή έχει δημιουργηθεί ένας «απέραντος σκουπιδότοπος», με φυτικά υπολείμματα, μπάζα και ογκώδη αντικείμενα να συσσωρεύονται ανεξέλεγκτα. Παράλληλα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς, καθώς οι μεγάλες ποσότητες ξερών κλαδιών αποτελούν εστίες εύφλεκτης ύλης και μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ευρύτερη περιοχή.

Απαντώντας, ο αντιδήμαρχος Αναστάσης Σκοπετέας υπενθύμισε ότι το συγκεκριμένο σημείο έχει οριστεί ως χώρος εναπόθεσης φυτικών υπολειμμάτων αποκλειστικά από δημότες και δεν προορίζεται για μπάζα, έπιπλα, στρώματα ή άλλα ογκώδη αντικείμενα.

Τόνισε, μάλιστα, ότι τα κλαδέματα θα πρέπει να μεταφέρονται μόνο στον προβλεπόμενο χώρο και να μην εγκαταλείπονται δίπλα στους κάδους απορριμμάτων. Όσον αφορά τα ογκώδη αντικείμενα, σημείωσε ότι η απόθεσή τους μπορεί να γίνεται μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μεγάλο μέρος του προβλήματος προκαλείται από ασυνείδητους που μεταβαίνουν στην περιοχή, κυρίως κατά τις νυχτερινές ώρες, και απορρίπτουν ανεξέλεγκτα ογκώδη αντικείμενα και κάθε είδους υλικά. Πρόκειται για μια πρακτική που επιβαρύνει διαρκώς τον χώρο και ακυρώνει στην πράξη τις προσπάθειες καθαρισμού και ορθής διαχείρισής του.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι στο παρελθόν υπήρχε φύλαξη στο σημείο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναφοράς της, προκειμένου να περιοριστούν οι παράνομες αποθέσεις.

Διαγωνισμός ύψους 151.280 ευρώ

Η σύμβαση που προωθεί ο Δήμος αφορά ένα ευρύτερο σύνολο υπηρεσιών και όχι μόνο τον θρυμματισμό των κλαδιών. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη φόρτωση, τη μεταφορά, τη ζύγιση, την παραλαβή και την επεξεργασία των φυτικών υπολειμμάτων, καθώς και τη μεταφορά του παραγόμενου θρύμματος, όπου αυτό απαιτείται.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 151.280 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα καλυφθεί από δημοτικούς πόρους, επιβαρύνοντας τους προϋπολογισμούς των οικονομικών ετών 2026, 2027 και 2028.

Η έγκριση του διαγωνισμού αποτελεί ένα αναγκαίο βήμα για την οργανωμένη διαχείριση των μεγάλων ποσοτήτων φυτικού υλικού που συγκεντρώνονται στον Δήμο. Ωστόσο, η εικόνα κάτω από τη γέφυρα δείχνει ότι, παράλληλα με τον θρυμματισμό και την απομάκρυνση των κλαδεμάτων, απαιτούνται άμεσος καθαρισμός, ουσιαστικός έλεγχος του χώρου και μέτρα αποτροπής των παράνομων αποθέσεων.

Τ.Αν.