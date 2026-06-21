Viral και στην Καλαμάτα τα φρούτα-γλυκά: Η νέα τάση των social media

Μια νέα γλυκιά τάση, που ξεκίνησε από τα social media και γρήγορα πέρασε στις προθήκες των ζαχαροπλαστείων, έχει κάνει πλέον αισθητή την παρουσία της και στην Καλαμάτα.

Τα λεγόμενα viral φρούτα-γλυκά, εντυπωσιακές δημιουργίες που μοιάζουν εκπληκτικά με αληθινά φρούτα, έχουν καταφέρει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κερδίσουν το ενδιαφέρον του κοινού, να προκαλέσουν ουρές και να εξαντλούνται σχεδόν αμέσως μετά την παραγωγή τους.

Πρόκειται για τη νέα, μεγάλη τάση στον χώρο της ζαχαροπλαστικής. Γλυκά που δεν κερδίζουν μόνο με τη γεύση τους, αλλά και με την εμφάνισή τους. Πράσινα και κόκκινα μήλα, κεράσι, μάνγκο, μπανάνα, αχλάδι, blueberry ή raspberry, πορτοκάλι, φράουλα, βατόμουρο, φιστίκι, ακόμα και κόκκος καφέ, ξεχωρίζουν πίσω από τις βιτρίνες, τραβώντας αμέσως το βλέμμα.

Εξωτερικά θυμίζουν πραγματικούς καρπούς. Εσωτερικά, όμως, κρύβουν εναλλασσόμενα στρώματα από κρέμα, μους, σοκολάτα και κουλί. Το αποτέλεσμα είναι ένα γλυκό που συνδυάζει γεύση, υφή, εικόνα και έκπληξη, ενώ το χαρακτηριστικό «κρατς» που κάνουν κατά την πρώτη μπουκιά έχει συμβάλει καθοριστικά στη viral διάδοσή τους στα social media.

Κάθε κομμάτι είναι χειροποίητο και σχεδιασμένο ώστε να θυμίζει όσο το δυνατόν περισσότερο πραγματικό φρούτο. Από τη λάμψη της επιφάνειας μέχρι τις μικρές λεπτομέρειες που ολοκληρώνουν την ψευδαίσθηση, τίποτα δεν αφήνεται στην τύχη.

Μιλώντας στην «Ε», ο Γιώργος Αναστασόπουλος από τα ζαχαροπλαστεία «Πραλίνα», ο οποίος ήταν ο πρώτος που τόλμησε το συγκεκριμένο εγχείρημα στην Καλαμάτα, ανέφερε πως η τάση αυτή ξεκίνησε πριν από περίπου δύο χρόνια στην Ιταλία, κερδίζοντας σταδιακά κοινό μέσα από τα social media.

Όπως εξήγησε, η μόδα πέρασε στη συνέχεια και στην Ελλάδα, αρχικά σε ζαχαροπλαστεία της Αθήνας, με χαρακτηριστική την περίπτωση του Τάσου Τόλη. Στην Καλαμάτα, τα viral φρούτα-γλυκά πρωτοσυστήθηκαν στο κοινό τον περασμένο Μάιο, στις αρχές του μήνα, ενώ πλέον αρχίζουν να κάνουν την εμφάνισή τους και σε άλλες επιχειρήσεις της πόλης, δείχνοντας πως η τάση δεν είναι παροδική, τουλάχιστον για το φετινό καλοκαίρι.

Η ανταπόκριση, σύμφωνα με τον Γιώργο Αναστασόπουλο, ήταν άμεση. Η ζήτηση παραμένει υψηλή, με τις γεύσεις που έχουν μέχρι στιγμής την «τιμητική» τους να είναι η φράουλα, το μάνγκο, το raspberry, το φιστίκι και άλλες. Η παραγωγή νέων γλυκών γίνεται συνήθως μία φορά την εβδομάδα, καθώς πρόκειται για μια ιδιαίτερα απαιτητική και χρονοβόρα διαδικασία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τις πρώτες ημέρες κυκλοφορίας τους ήταν δύσκολο να βρει κανείς διαθέσιμα κομμάτια λίγες μόλις ημέρες μετά την παραγωγή, με τους καταναλωτές να περιμένουν την επόμενη… φουρνιά. Πλέον, όπως σημείωσε ο κ. Αναστασόπουλος, ο πελάτης μπορεί συνήθως να βρει κάποια διαθέσιμα μέσα στην εβδομάδα, χωρίς όμως να είναι βέβαιο ότι θα υπάρχουν όλες οι γεύσεις.

Η δυναμική των social media αποδεικνύεται καθοριστική και στην περίπτωση αυτή, καθώς για τα συγκεκριμένα γλυκά έρχονται πελάτες ακόμη και από την Τρίπολη, προκειμένου να τα δοκιμάσουν. Αναφερόμενος στη διαδικασία παρασκευής τους, ο κ. Αναστασόπουλος διευκρίνισε πως κάθε φρούτο-γλυκό είναι φορμαριστό και ξεχωριστό. Για τη δημιουργία τους απαιτούνται σοκολάτες, βούτυρο κακάο και ειδική επεξεργασία ώστε να προκύψουν τα αντίστοιχα χρώματα και η τελική όψη. Πρόκειται, όπως τόνισε, για μια εργασία πολύ πιο δύσκολη και χρονοβόρα σε σχέση με ένα συνηθισμένο γλυκό, όπως για παράδειγμα μια πάστα.

Αυτός είναι και ο λόγος που το κόστος τους είναι υψηλότερο σε σχέση με τα πιο κλασικά γλυκά, κάτι που, όπως σημειώνει, είναι λογικό με βάση τη δουλειά, τον χρόνο και τα υλικά που απαιτούνται. Παράλληλα, υπογράμμισε πως οι τιμές στην Καλαμάτα παραμένουν πιο οικονομικές σε σχέση με αυτές που παρατηρούνται σε άλλες μεγάλες πόλεις.

Η παραγωγή συνεχίζεται με νέες γεύσεις κάθε εβδομάδα, ενώ ήδη έχουν προστεθεί επιλογές όπως καρπούζι και πεπόνι, πιο κοντά στο καλοκαιρινό κλίμα της εποχής. Σε ό,τι αφορά το ηλικιακό κοινό που τα προτιμά περισσότερο, ο κ. Αναστασόπουλος ανέφερε πως κινείται κυρίως από 18 έως 45 ετών, δηλαδή ηλικίες που έχουν πιο άμεση επαφή με την τεχνολογία και τα social media.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε πως τα ζαχαροπλαστεία πλέον συνδέονται όλο και πιο στενά με τις τάσεις που γεννιούνται ή γιγαντώνονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Υπενθύμισε, μάλιστα, τη φρενίτιδα που είχε παρατηρηθεί πριν από περίπου ενάμιση χρόνο με τις σοκολάτες Ντουμπάι, οι οποίες επίσης έγιναν viral μέσα από το TikTok και το Instagram.

Στο ίδιο πλαίσιο, γνωστοποίησε πως η επόμενη άφιξη θα είναι το brookie, ένα γλυκό που συνδυάζει brownie και cookie και αποτελεί, μαζί με τα φρούτα-γλυκά, ένα από τα μεγάλα trends του TikTok. Ο σχεδιασμός δεν αφορά μόνο την κλασική εκδοχή σε ταψί, αλλά και ατομικές συσκευασίες.

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΟ ΠΑΓΩΤΟ

Την ίδια ώρα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει και την κατανάλωση παγωτού να μπαίνει στην κορύφωσή της, οι καταναλωτές βρίσκουν φέτος τις τιμές στα περισσότερα είδη παγωτού σχεδόν αμετάβλητες σε σχέση με το 2025, αν και παραμένουν σε υψηλά επίπεδα. Όπως σχολίασε ο κ. Αναστασόπουλος, οι τιμές γενικά έχουν μείνει σχεδόν ίδιες με πέρυσι, παρά το γεγονός ότι τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φρέσκου παγωτού συνεχίζουν να δέχονται ανοδικές πιέσεις ως προς το κόστος.