Ορκωμοσία 749 νεοσύλλεκτων στο Στρατόπεδο Καλαμάτας

Κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες λόγω της έντονης ζέστης πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί η τελετή ορκωμοσίας 749 νεοσυλλέκτων οπλιτών της Β’ ΕΣΣΟ 2026 στο Στρατόπεδο «Παπαφλέσσα», στην Καλαμάτα.

Το στρατόπεδο είχε κατακλυστεί από νωρίς το πρωί από συγγενείς και φίλους των στρατιωτών, με τη συγκίνηση και την υπερηφάνεια να ξεχειλίζει όταν οι 749 οπλίτες ορκίστηκαν “πίστη εις την πατρίδα, υπακοή εις το Σύνταγμα, τους νόμους και τα ψηφίσματα του κράτους”.

Το θρησκευτικό τελετουργικό με τη δοξολογία τέλεσε ο στρατιωτικός ιερέας της φρουράς Καλαμάτας, αρχιμανδρίτης Σοφρώνιος Βόγκας, ο οποίος όρκισε τους 749 στρατιώτες, ενώ 18 άθεοι στρατιώτες έδωσαν αναγγελία υπόσχεσης.

Τον Αρχηγό του ΓΕΣ Γεώργιο Κωστίδη εκπροσώπησε ο Ταξίαρχος Γεώργιος Αναστασιάδης, μεταφέροντας και μήνυμα του, αναφέροντας πως ο στρατός μπαίνει σε μια νέα εποχή.

Την ημερήσια διάταγη ανέγνωσε ο Διοικητής του 9ου Συντάγματος Πεζικού Συνταγματάρχης (ΠΖ) Γεώργιος Χαρίτος, καλώντας τους οπλίτες να είναι υπάκουοι στους ανωτέρους τους, να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς μεταξύ τους και να υπηρετήσουν με τόλμη και υπερηφάνεια την πατρίδα.

Μετά την ορκωμοσία ακολούθησε η καθιερωμένη παρέλαση των 749 νεοσυλλέκτων στο χώρο του στρατοπέδου, υπό τα χειροκροτήματα των δικών τους ανθρώπων και με τη μουσική συνοδεία της Δημοτικής Φιλαρμονικής Καλαμάτας.

Στην τελετή ορκωμοσίας παρέστησαν ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, η αντιπεριφερειάρχης Μαρία Οικονομάκου, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας Αναστάσιος Ηλιόπουλος, αντιδήμαρχοι, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας, των Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών και άλλων τοπικών αρχών και φορέων.

Κ.Ηλ.