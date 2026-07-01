Νέο Δ.Σ στο Ερυθρό Σταυρό Καλαμάτας: Πρόεδρος η Σοφία Μπομπόνη

Είχε προηγηθεί η διεξαγωγή της Περιφερειακής Συνέλευσης στις 24 Μαΐου.
Η σύνθεση του 7μελους συμβουλίου έχει ως εξής:
Σοφία Μπομπόνη (πρόεδρος), Ιωάννης Αδαμόπουλος (αντιπρόεδρος), Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος (γραμματέας), Παναγιώτης Γιαννόπουλος (ταμίας), Αρετή Κορακοβούνη, Κωνσταντίνος Μανδηλάρης, Γεράσιμος Κουνάδης (μέλη).
Αναπληρωματικά μέλη είναι η Πολυτίμη (Πωλίνα) Γαϊτανάρου και Αικατερίνη Καρνούσκου-Γκόνου.
Τετάρτη, 01 Ιουλίου 2026 13:12
Νέο Δ.Σ στο Ερυθρό Σταυρό Καλαμάτας: Πρόεδρος η Σοφία ΜπομπόνηΓράφτηκε από την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Online
Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας, με πρόεδρο την Σοφία Μπομπόνη.
Είχε προηγηθεί η διεξαγωγή της Περιφερειακής Συνέλευσης στις 24 Μαΐου.
Κατηγορία Κοινωνία