Νέο Δ.Σ στο Ερυθρό Σταυρό Καλαμάτας: Πρόεδρος η Σοφία Μπομπόνη

Σε Σώμα συγκροτήθηκε το νέο Περιφερειακό Συμβούλιο του Περιφερειακού Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Καλαμάτας, με πρόεδρο την Σοφία Μπομπόνη.

Είχε προηγηθεί η διεξαγωγή της Περιφερειακής Συνέλευσης στις 24 Μαΐου.

Η σύνθεση του 7μελους συμβουλίου έχει ως εξής:

Σοφία Μπομπόνη (πρόεδρος), Ιωάννης Αδαμόπουλος (αντιπρόεδρος), Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος (γραμματέας), Παναγιώτης Γιαννόπουλος (ταμίας), Αρετή Κορακοβούνη, Κωνσταντίνος Μανδηλάρης, Γεράσιμος Κουνάδης (μέλη).

Αναπληρωματικά μέλη είναι η Πολυτίμη (Πωλίνα) Γαϊτανάρου και Αικατερίνη Καρνούσκου-Γκόνου.