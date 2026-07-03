Ανάπλαση Αναγνωσταρά: Προσδοκίες και προβληματισμοί από τους επαγγελματίες - Τι περιμένουν οι άνθρωποι της αγοράς

Πρόκειται για ένα έργο που αναμένεται να αλλάξει την εικόνα ενός σημαντικού δρόμου του εμπορικού κέντρου της Καλαμάτας, με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο την αισθητική αναβάθμιση όσο και τη λειτουργικότητα της περιοχής. Η ανάπλαση της Αναγνωσταρά ξεκινά με προσδοκίες αλλά και εύλογους προβληματισμούς. Για τους επαγγελματίες, το έργο μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία επανεκκίνησης για έναν δρόμο που για χρόνια παρέμενε πίσω σε σχέση με άλλες παρεμβάσεις στο κέντρο.

Με αφορμή την έναρξη των εργασιών, επαγγελματίες της Αναγνωσταρά μίλησαν στην «Ε», εκφράζοντας την αισιοδοξία τους για το τελικό αποτέλεσμα, αλλά και τους προβληματισμούς τους για τη στάθμευση, την πρόσβαση και την ανάγκη τήρησης του χρονοδιαγράμματος.

Γιώργος Περρωτής: «Μέσα από κάθε ανάπλαση, κάθε τι καινούργιο δείχνει και την ανάλογη ωραία εικόνα στην πόλη. Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα έχουμε κάποια ταλαιπωρία, ωστόσο ευελπιστούμε το τελικό αποτέλεσμα να εκπληρώσει τις προσδοκίες μας. Όλα αυτά τα χρόνια ο δρόμος ως προς την πρόσβαση είχε ζητήματα, ειδικά για άτομα με ειδικές ανάγκες και μητέρες με καρότσια. Το ζητούμενο θα είναι το χρονοδιάγραμμα, αλλά κρίνοντας και από τις άλλες αναπλάσεις στο κέντρο, οι ρυθμοί είναι καλοί, οπότε το ίδιο ελπίζουμε και για τον δρόμο μας, ώστε όλα να γίνουν μια ανάμνηση και να περάσουμε στη νέα μέρα, μέσα από έναν δρόμο με σύγχρονα πεζοδρόμια, όπου ο κόσμος θα μπορεί να περπατήσει πιο εύκολα, υπενθυμίζοντας το έργο πως και η Αναγνωσταρά είναι σημαντικό κομμάτι του κέντρου».

Νικήτας Μπούνας: «Θεωρώ πως αυτό το έργο θα είναι πολύ καλό για την περιοχή. Ήταν να ξεκινήσει πριν δύο χρόνια, ωστόσο λόγω κάποιων αναποδιών αυτό δεν κατέστη δυνατό. Η Αναγνωσταρά, όντας βασικός δρόμος που συνδέει το κέντρο με την 23ης Μαρτίου και με την πλειοψηφία του να απαρτίζεται από Καλαματιανά καταστήματα, με την ανάπλαση ευελπιστούμε ο δρόμος να πάρει ζωή και τα καταστήματα να δουλέψουν καλύτερα. Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει το πάρκινγκ, καθώς με την ανάπλαση οι θέσεις θα μειωθούν. Νομίζω πως ο Δήμος θα έπρεπε να είχε προβλέψει αυτό το ζήτημα, δεδομένου πως ο δρόμος έχει πολλές πολυκατοικίες και κατοίκους, με αποτέλεσμα οι πελάτες μας να μην μπορούν να εξυπηρετηθούν. Έχοντας 40 χρόνια παρουσίας σε αυτόν τον δρόμο, δεν έχει γίνει τίποτα όλο αυτό το διάστημα, με τον δρόμο και τα πεζοδρόμια να βρίσκονται στην ίδια κατάσταση, με αποτέλεσμα από την οδό Καίσαρη και πάνω τα μισά καταστήματα να είναι κλειστά. Αυτό οφείλεται ξεκάθαρα στην εγκατάλειψη του δρόμου. Θεωρώ έτσι πως θα έπρεπε να ήταν από τα πρώτα έργα η Αναγνωσταρά στο πλαίσιο των αναπλάσεων. Αυτό που θέλουμε είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, καθώς πρόκειται για βασική αρτηρία της πόλης, οπότε πρέπει να γίνει σύντομα και κάθε κομμάτι που θα ολοκληρώνεται να δίνεται στην κυκλοφορία».

Ιωάννα Αλαπάντα: «Με δεδομένη την ανάπλαση της 23ης Μαρτίου, όπου το σκηνικό άλλαξε εντελώς, το ίδιο ευελπιστούμε και για την Αναγνωσταρά, ώστε η πρόσβαση να γίνει πιο εύκολη για όλους. Όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος μας έχει παράπονα, μιας και είμαστε ένα μαγαζί, μεταξύ άλλων με πελάτες οικογένειες με παιδιά και καρότσια και ηλικιωμένους ανθρώπους. Δεν είναι μόνο τα πεζοδρόμια σε κακή κατάσταση, αλλά και το γεγονός πως οι αποστάσεις ανάμεσα από τα σταθμευμένα Ι.Χ. είναι ελάχιστες, με αποτέλεσμα η πρόσβαση να είναι σχεδόν αδύνατη στα καταστήματα. Προσωπικά ήρθα το 2012 στην Αναγνωσταρά, επενδύοντας στην περιοχή, μεταφέροντάς μας η τότε δημοτική αρχή πως σε έναν χρόνο ο δρόμος θα ήταν έτοιμος, φτάνοντας τελικά το 2026 να ξεκινήσει η ολική ανάπλαση, έστω και καθυστερημένα. Ένα ακόμα ζήτημα για την περιοχή είναι η στάθμευση, με τους κατοίκους κατά μήκος του δρόμου να κονταροχτυπιούνται ποιος θα παρκάρει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους επαγγελματίες και τους πελάτες. Όταν ζει κάποιος στο κέντρο πρέπει να έχει το ανάλογο κόστος, ειδάλλως μπορεί η στάθμευση να γίνεται πλησίον του, ώστε να μη δημιουργείται αυτό το ζήτημα».

Ηλιάνα Αναστασοπούλου: «Ευχή όλων των επαγγελματιών είναι η ανάπλαση να αλλάξει την Αναγνωσταρά προς το καλύτερο και τα καταστήματα να δουν καλύτερες μέρες. Σίγουρα η καθημερινότητα θα είναι κουραστική μέχρι να ολοκληρωθούν οι εργασίες, αλλά νομίζω πως θα είναι για καλό. Η επισκεψιμότητα στο κατάστημα έχει πλέον αλλάξει, δουλεύοντας περισσότερο μέσω διαδικτύου, οπότε θα ήταν καλό με την ανάπλαση να λάβουμε μια ώθηση και από τις δια ζώσης αγορές. Με τους ρυθμούς τους τελευταίους μήνες να κινούνται με καλούς ρυθμούς στις αναπλάσεις, θα ήταν καλό κάτι αντίστοιχο να γίνει και στον δρόμο μας, ώστε να γίνει λειτουργικός και ο κόσμος να μπορεί να τον διαβαίνει άνετα. Βασικό στοιχείο βέβαια θα είναι και ο κόσμος να βάλει το περπάτημα στην καθημερινότητά του, καθώς αρκετοί προσπαθούν εκεί που θα κάνουν τη δουλειά τους, εκεί ακριβώς να παρκάρουν».

ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟ “ΠΑΡΑΘΥΡΟ” ΤΟΥ 2027

Το έργο θα εξελιχθεί σε τρεις διαδοχικές φάσεις. Ειδικότερα, η Α’ φάση περιλαμβάνει το κλείσιμο της Αναγνωσταρά από Βαλαωρίτου έως Καίσαρη, η Β’ φάση το κλείσιμο από Καίσαρη έως Κολοκοτρώνη και η Γ’ φάση το κλείσιμο από Κολοκοτρώνη έως 23ης Μαρτίου.

Σε κάθε φάση προβλέπεται πλήρης αποκλεισμός των αντίστοιχων τμημάτων, με απαγόρευση κυκλοφορίας και στάθμευσης. Ωστόσο, θα γίνεται προσπάθεια τμηματικής επαναφοράς στην κυκλοφορία, ιδίως σε κόμβους που θα ολοκληρώνονται νωρίτερα, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών και των επαγγελματιών. Σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν απαιτούνται αλλαγές σε δρομολόγια Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, καθώς δεν διέρχονται από τα συγκεκριμένα τμήματα της οδού.

Η νέα προθεσμία λήξης έχει μεταφερθεί για τις 19 Νοεμβρίου, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο παράτασης για ακόμη 4,5 μήνες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, προβλέπεται η διαπλάτυνση των υφιστάμενων πεζοδρομίων με ταυτόχρονη δημιουργία ικανών σε μήκος εσοχών για στάθμευση οχημάτων ανάγκης ή οχημάτων διανομής των παρακείμενων καταστημάτων, αφήνοντας έτσι καθαρό πλάτος κίνησης οχημάτων 3 μέτρων, πέραν του χώρου στάθμευσης.

Στο σημερινό οδόστρωμα, αφού πρώτα αποξηλωθεί η υπάρχουσα άσφαλτος, η οποία δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, προβλέπεται να τοποθετηθούν έγχρωμοι κυβόλιθοι τσιμέντου, στην ίδια στάθμη που βρίσκεται σήμερα ο δρόμος. Για τη δαπεδόστρωση των νέων πεζοδρομίων προβλέπεται η χρήση, κατά κύριο λόγο, των ίδιων υλικών με τα υφιστάμενα πεζοδρόμια της οδού Αριστομένους, ώστε να διατηρηθεί η ομοιομορφία.

Επίσης, προβλέπεται η κατασκευή νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού, που θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας τύπου LED, καθώς και η διευθέτηση των ομβρίων υδάτων, τόσο των οδών όσο και των υδρορροών των παρακείμενων κατοικιών. Αυτό θα γίνει είτε με τη μετακίνηση των υφιστάμενων φρεατίων ομβρίων είτε με την κατασκευή υπόγειου πλαστικού αγωγού, που θα μεταφέρει τα όμβρια των πεζοδρόμων προς τους κεντρικούς αγωγούς της πόλης, στην ευρύτερη περιοχή της παρέμβασης.