Μεσσηνία: Διαμαρτυρία εποχικών πυροσβεστών για αποκλεισμό από προκήρυξη

Τριάντα οκτώ εποχικοί πυροσβέστες (με τα μπεζ) του Νομού Μεσσηνίας διαμαρτύρονται γιατί παραµένουν αποκλεισµένοι για πέµπτη συνεχόµενη φορά από τις προκηρύξεις του Πυροσβεστικού Σώµατος, λόγω του ηλικιακού ορίου των 30 ετών.

Με ανοιχτή επιστολή τους προς τους πέντε βουλευτές του νομού και τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου, ζητούν το δικαίωµά τους να συµµετέχουν στις προκηρύξεις και να κρίνονται ισότιµα, µε βάση τις πραγµατικές τους ικανότητες και όχι µε βάση την ηλικία.

“Ζητάμε ηθική δικαίωση και ίση αντιμετώπιση. Ζητάμε το αυτονόητο, δικαίωση για τις μάχες στο πεδίο που δώσαμε και θα δώσουμε”, τονίζουν χαρακτηριστικά.

Στην επιστολή τους 38 εποχικοί πυροσβέστες (με τα μπεζ) του Νομού Μεσσηνίας σημειώνουν: “Κύριοι, θα θέλαμε να σας κάνουμε γνώστες για την εργασιακή ομηρία που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια, οι λανθασμένες πολιτικές που εφαρμόζονται δημιουργούν μια ανακύκλωση του ανθρώπινου δυναμικού σε ένα νευραλγικό πόστο, με την κλιματική αλλαγή να είναι εδώ και να μας χτυπάει το καμπανάκι. Στις 30 Ιουνίου 2026, δηµοσιεύθηκε η νέα προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Επί Θητεία (Π.Ε.Θ.), µε το ηλικιακό όριο των 30 ετών να διατηρείται και πάλι. Με τη σηµερινή προκήρυξη, οι Εποχικοί Πυροσβέστες (οι άνθρωποι με τις μπεζ στολές), παραµένουµε αποκλεισµένοι για πέµπτη συνεχόµενη φορά από τις προκηρύξεις του Πυροσβεστικού Σώµατος.

Πέντε φορές η Πολιτεία επιλέγει να αγνοήσει την εµπειρία, την εκπαίδευση και την προσφορά ανθρώπων που επί σειρά ετών είναι στην πρώτη γραµµή των δασικών πυρκαγιών και των φυσικών καταστροφών, καλύπτοντας πραγµατικές και διαρκείς ανάγκες του Πυροσβεστικού Σώµατος.

Οι Εποχικοί Πυροσβέστες δεν ζητούµε ευνοϊκή µεταχείριση. Ζητούµε το δικαίωµά µας να συµµετέχουµε στις προκηρύξεις και να κρινόµαστε ισότιµα, µε βάση τις πραγµατικές µας ικανότητες και όχι µε βάση την ηλικία!

Η εµπειρία µας δεν αξιολογείται. Η προϋπηρεσία µας δεν αξιολογείται. Η επιχειρησιακή µας επάρκεια δεν αξιολογείται. Το µοναδικό κριτήριο αποκλεισµού µας είναι η ηλικία!

Με τη σηµερινή προκήρυξη, οι Εποχικοί Πυροσβέστες παραµένουµε αποκλεισµένοι για πέµπτη συνεχόµενη φορά από τις προκηρύξεις του Πυροσβεστικού Σώµατος.

Προηγήθηκαν οι προκηρύξεις των ετών 2022, 2023 και 2025 (Μάιος) που αφορούσαν την Ε.ΜΟ.Δ.Ε., το οξύμωρο είναι ότι για την Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων το όριο είναι τα 35 έτη, καθώς και η προκήρυξη του 2025 (Οκτώβριος) για τους (Π.Ε.Θ) όπου το όριο ηλικίας κατέβηκε και παραμένει στα 30 έτη.

Το 2020 είχε γίνει χρήση του Ν. 3938/2011, όπου αποκατέστησε όλοι την εμπειρία και η πολιτεία μαζί με την φυσική ηγεσία έδειξε το κοινωνικό της πρόσωπο.

Τότε διορθώθηκε η αδικία στο εποχικό προσωπικό, σήμερα επαναλαµβάνεται για πέµπτη συνεχόµενη φορά.

Ζητάμε ηθική δικαίωση και ίση αντιμετώπιση.

Ζητάμε το αυτονόητο, δικαίωση για τις μάχες στο πεδίο που δώσαμε και θα δώσουμε”.

Την επιστολή υπογράφουν οι: Κυριακουλόπουλος Καλλίνικος, Μουτζούρης Γιώργος, Νικολόπουλος Νικόλαος, Μαρκόπουλος Δημοσθένης, Κουτουλογένης Παναγιώτης, Γεωργακίλας Δημήτριος, Μπάλας Αντρέας, Στασινόπουλος Χρήστος, Τζόκας Παναγιώτης, Αναστασόπουλος Μάριος, Ζωγοπούλου Αναστασία, Τσόπελας Τηλέμαχος, Βασιλόπουλος Φώτιος, Μιχαλόπουλος Άλκης, Μιχαλόπουλος Γιώργος, Μουρούφας Παναγιώτης, Ξηρόκωστας Νίκος, Δαβίλλας Ιωάννης, Μωράκης Βασίλειος, Σπυρόπουλος Παναγιώτης, Νίκας Τριαντάφυλλος, Βατσινέας Ευάγγελος, Δωδέκατος Γεώργιος Μπούσιας Συμεών, Λαμπρινός Παναγιώτης, Ξυνός Στέλιος, Παναγιωτόπουλος Γεώργιος, Κατσιούλης Σπύρος, Ρερές Νικόλαος, Σπυρόπουλος Γεώργιος, Κανελλόπουλος Νικόλαος, Πανταζής Μάκης, Καρακασουλιώτης Απόστολος, Δημητρίου Δημήτριος, Καμπουγέρης Γεώργιος, Κρίκας Κωνσταντίνος, Κούτρης Μάριος, Μαλεύρης Ιωάννης.