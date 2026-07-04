Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας 14χρονη σε κατάσταση μέθης – Δύο συλλήψεις

Ηταν στις 11.30 το βράδυ της Τετάρτης όταν το νεαρό κορίτσι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο, όπου τη μετέφερε στο Νοσοκομείο.
Οι γιατροί διαπίστωσαν πως η ανήλικη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ειδοποίησαν την Αστυνομία.
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας μετέβησαν στο
καφέ – μπαρ που διασκέδαζε η 14χρονη και συνέλαβαν τον 45χρονο ιδιοκτήτη για παράνομη είσοδο και πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, ενώ του βεβαιώθηκε και πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.
Ακόμη συνελήφθη και ο 56χρονος πατέρας της 14χρονης για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.
Και οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες.
Κ.Ηλ.