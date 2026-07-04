Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας 14χρονη σε κατάσταση μέθης – Δύο συλλήψεις

Μία 14χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Καλαμάτας σε ημιλιπόθυμη κατάσταση αργά το βράδυ της Τετάρτης και ενώ νωρίτερα διασκέδαζε με την παρέα της σε παραλιακό μαγαζί της Καλαμάτας.

Ηταν στις 11.30 το βράδυ της Τετάρτης όταν το νεαρό κορίτσι αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο, όπου τη μετέφερε στο Νοσοκομείο.

Οι γιατροί διαπίστωσαν πως η ανήλικη βρισκόταν σε κατάσταση μέθης και ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Καλαμάτας μετέβησαν στο

καφέ – μπαρ που διασκέδαζε η 14χρονη και συνέλαβαν τον 45χρονο ιδιοκτήτη για παράνομη είσοδο και πώληση αλκοόλ σε ανήλικο, ενώ του βεβαιώθηκε και πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ.

Ακόμη συνελήφθη και ο 56χρονος πατέρας της 14χρονης για το αδίκημα της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο.

Και οι δύο συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκαν δικογραφίες.

Κ.Ηλ.