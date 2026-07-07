Xασισοφυτεία στον Ευαγγελισμό Πυλίας: Σήμερα απολογούνται οι δύο Αλβανοί

Προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα πήραν οι δύο Αλβανοί που συνελήφθησαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής ως καλλιεργητές της μεγάλης χασισοφυτείας με τα 1.532 δενδρύλλια σε δασική έκταση στον Ευαγγελισμό του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Οι δύο άνδρες, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 32 και 27 ετών οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν για σήμερα το πρωί.

Σε βάρος των δύο Αλβανών σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αντίσταση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμη άτομο που έχει ταυτοποιηθεί και ακόμη αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές. Πρόκειται για Ελληνα 46 χρονών, από την ευρύτερη περιοχή της Πυλίας, που θεωρείται πως έλεγχε τη φυτεία, έχοντας κομβικό ρόλο.

Κ.Ηλ.