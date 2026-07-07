eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Τρίτη, 07 Ιουλίου 2026 10:40

Xασισοφυτεία στον Ευαγγελισμό Πυλίας: Σήμερα απολογούνται οι δύο Αλβανοί

Γράφτηκε από

Xασισοφυτεία στον Ευαγγελισμό Πυλίας: Σήμερα απολογούνται οι δύο Αλβανοί

Navarino Agora

Προθεσμία για να απολογηθούν σήμερα πήραν οι δύο Αλβανοί που συνελήφθησαν το πρωί της περασμένης Παρασκευής ως καλλιεργητές της μεγάλης χασισοφυτείας με τα 1.532 δενδρύλλια σε δασική έκταση στον Ευαγγελισμό του δήμου Πύλου – Νέστορος.

Οι δύο άνδρες, υπήκοοι Αλβανίας, ηλικίας 32 και 27 ετών οδηγήθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Καλαμάτας, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν για σήμερα το πρωί.

Σε βάρος των δύο Αλβανών σχηματίσθηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και αντίσταση.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ένα ακόμη άτομο που έχει ταυτοποιηθεί και ακόμη αναζητείται από τις αστυνομικές Αρχές. Πρόκειται για Ελληνα 46 χρονών, από την ευρύτερη περιοχή της Πυλίας, που θεωρείται πως έλεγχε τη φυτεία, έχοντας κομβικό ρόλο.

Κ.Ηλ.

 

 

 

 

 

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις