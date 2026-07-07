Γιορτή Καρπουζιού έγινε στην Τερψιθέα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η Γιορτή Καρπουζιού που διοργάνωσε ο Εξωραϊστικός και Εκπολιτιστικός Σύλλογος Τερψιθέας, το βράδυ της Παρασκευής στο χώρο του παλιού Δημοτικού σχολείου.

Μια γιορτή μέσα από την οποία αναδείχθηκε η διαχρονικότητα της καλλιέργειας στη συγκεκριμένη περιοχή, η εξέλιξη της, η αξία του σαν προϊόν αλλά και οι δυσκολίες που υπάρχουν, τις οποίες οι παραγωγοί όλα αυτά τα χρόνια έχουν καταφέρει να αντιμετωπίσουν και να το διατηρήσουν ως ένα από τα κύρια προϊόντα που καλλιεργούνται και παράγονται.

Χαιρετισμό στην εκδήλωση καλωσορίζοντας και το κοινό απεύθυνε ο πρόεδρος του Συλλόγου Θοδωρής Δημητρακάκης, ο βουλευτής Μεσσηνίας Περικλής Μαντάς, ο διευθυντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας Βασίλης Τσολονδρές, ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Φιλιατρών Αγγελής Κοροβίλας, η πρόεδρος του Συλλόγου Γεωπόνων Τριφυλίας Σπυριδούλα Μπέσα, η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στο Δήμο Τριφυλίας Χάιδω Παναγιωτοπούλουκαι η αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δήμητρα Ανδρινοπούλου.

Ομιλητές ήταν ο Αγγελής Κοροβίλας ο οποίος αναφέρθηκε στο πως ξεκίνησε η καλλιέργεια του καρπουζιού, πως εξελίχθηκαν οι καλλιεργητικές πρακτικές αλλά και στην αγωνία που βιώνουν οι παραγωγοί μέχρι να φέρουν σε πέρας την παραγωγή τους και να φτάσουν να πληρωθούν.

Ο Στέφανος Ανδρουτσής κλινικός διαιτολόγος – διατροφολόγος, αναφέρθηκε στα διατροφικά οφέλη από την κατανάλωση του καρπουζιού τονίζοντας πως είναι ένα σούπερ φουντ και από τα καλύτερα προϊόντα παγκοσμίως. Μίλησε για τα οφέλη του στην προστασία της καρδιάς, σημειώνοντας πως οφέλη δεν έχει μόνο η κόκκινη σάρκα, αλλά και το άσπρο της φλοίδας όπως και τα κουκούτσια.

Ο Νικόλαος Συγριμής, ομότιμος καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρθηκε στις νέες τεχνολογίες και πως αυτές με την εξέλιξη τους μπορούν να βοηθήσουν τους παραγωγούς στην καλλιέργεια και την αύξηση της παραγωγής.

Τέλος ο γεωπόνος πρώην διευθυντής της ΔΟΑΚ Τριφυλίας Αντώνης Παρασκευόπουλος, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στους παλιούς παραγωγούς που ξεκίνησαν την καλλιέργεια στη περιοχή και που σήμερα δεν είναι στη ζωή. Πως εξελίχθηκε αυτή η καλλιέργεια σημειώνοντας πως έχουμε την καλύτερη καλλιέργεια καρπουζιού στο κόσμο. Ανέφερε πως από εδώ ξεκίνησε ο εμβολιασμός των φυτών και έχουν καταφέρει οι παραγωγοί να καλλιεργούν στα ίδια χωράφια 40 χρόνια τώρα.

Η βραδιά συνεχίστηκε με μουσική , διασκέδαση και χορό και για αυτό φρόντισε το μουσικό σχήμα «Τρυγόνια». Ενώ οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν κέρασμα φρέσκου καρπουζιού.

Τέλος να σημειωθεί ότι η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με τη συνδιοργάνωση του Δήμου Τριφυλίας.

Κ.Μπ.