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Τρίτη, 07 Ιουλίου 2026 14:06

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών στην Πύλο

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Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών στην Πύλο

Navarino Agora

Σε συγκέντρωση για τα μεγάλα προβλήματα του χωριού τους, το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία, οι κάτοικοι του Χανδρινού αποφάσισαν κινητοποιήσεις: Ειδικότερα, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, στο Δημαρχείο της Πύλου.

Τη συγκέντρωση οργάνωσαν οι σύλλογοι του Χανδρινού, ο Αγροτικός Σύλλογος, ο Χανδριναϊκός και το αρδευτικό σωματείο “Κότινος”. Τα προβλήματα που συζητήθηκαν, ήταν: Η απαλλοτριωμένη γεώτρηση για την οποία ζητείται να σταματήσει η υπεράντλησης από ιδιωτική εταιρεία. Οι αγροτικοί δρόμοι, για τους οποίους ζητούνται άμεση αποκατάσταση για ασφαλή πρόσβαση στα κτήματά τους. Και ο αποκλεισμός του χωριού με την κατάργηση των λεωφορείων και την πλήρη εγκατάλειψη των υποδομών.

Κατηγορία Κοινωνία
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