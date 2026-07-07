Συγκέντρωση διαμαρτυρίας αγροτών στην Πύλο

Σε συγκέντρωση για τα μεγάλα προβλήματα του χωριού τους, το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία, οι κάτοικοι του Χανδρινού αποφάσισαν κινητοποιήσεις: Ειδικότερα, την Παρασκευή 10 Ιουλίου, στις 11 το πρωί, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στον Δήμο Πύλου – Νέστορος, στο Δημαρχείο της Πύλου.

Τη συγκέντρωση οργάνωσαν οι σύλλογοι του Χανδρινού, ο Αγροτικός Σύλλογος, ο Χανδριναϊκός και το αρδευτικό σωματείο “Κότινος”. Τα προβλήματα που συζητήθηκαν, ήταν: Η απαλλοτριωμένη γεώτρηση για την οποία ζητείται να σταματήσει η υπεράντλησης από ιδιωτική εταιρεία. Οι αγροτικοί δρόμοι, για τους οποίους ζητούνται άμεση αποκατάσταση για ασφαλή πρόσβαση στα κτήματά τους. Και ο αποκλεισμός του χωριού με την κατάργηση των λεωφορείων και την πλήρη εγκατάλειψη των υποδομών.