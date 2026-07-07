Νέα ενημερωτική εκδήλωση της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας

Σε ενημερωτική εκδήλωση, στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του ΣΣ ΚΑΠ 2023–2027, «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER», για πράξεις δημοσίου χαρακτήρα προσκαλεί η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Α.Ε. Α.ΟΤΑ.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 μ.μ., στον πολυχώρο House by Phaos (Σφακτηρίας 18, Καλαμάτα) και απευθύνεται σε ΟΤΑ, φορείς του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, καθώς και σε τοπικούς συλλόγους και οργανώσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται την Αναλυτική Πρόσκληση και τα συνημμένα αυτής από τις ιστοσελίδες agrotikianaptixi.gr, leader-el.gr, anmess.gr.