Υπόμνημα της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας στον υπουργό υποδομών: Σοβαρά προβλήματα στα σχολικά κτήρια

“Οι παρεμβάσεις του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» δεν είναι αρκετές, αφού δεν περιλαμβάνει στατικές ενισχύσεις σε τοιχοποιίες και φέροντα οργανισμό, αντισεισμικές ανακατασκευές, ενεργειακές αναβαθμίσεις, αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, (ηλεκτρολογικά, θέρμανση, κλιματισμός), προσθήκες νέων πτερύγων ή νέων αιθουσών κ.α.”.

Αυτό επισημαίνει το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Μεσσηνίας και τονίζει ότι “τόσο από τα νούμερα όσο και από τις παρεμβάσεις που υλοποιούνται με το πρόγραμμα, εξάγεται το συμπέρασμα πως το πρόγραμμα είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες ενός σύγχρονου σχολείου του 21ου αιώνα”.

Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ ενημερώνει για το υπόμνημα με τα σοβαρά κτηριακά προβλήματα σε σχολεία της Καλαμάτας και άλλες περιοχές του νομού, που παρέδωσε στον υπουργό Υποδομών κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στη Μεσσηνία. Με αφορμή τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Καλαμάτας, την περασμένη Δευτέρα, θέτει για ακόμη μια φορά το φλέγον πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των σχολείων.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας ενημερώνει ότι μαζί με την Ένωση Γονέων Καλαμάτας πραγματοποίησαν παρέμβαση στον υπουργό Υποδομών, στην οποία “ανέδειξαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί (μισθολογικά, αδιοριστία, συνθήκες διαβίωσης) και το σύνολο των κτηριακών προβλημάτων των σχολείων στο νομό. Παραδώσαμε υπόμνημα 4 σελίδων με καταγραφή των κτηριακών προβλημάτων, ώστε να μην μπορεί να ισχυριστεί κανένας πως δε γνώριζε την κατάσταση. Ο υπουργός Υποδομών υπεραμύνθηκε της κυβερνητικής πολιτικής χωρίς να δώσει ουσιαστικές απαντήσεις, ενώ ανέφερε πως όποιο νέο σχολείο κατασκευάζεται η συντήρηση θα είναι υποχρέωση του ιδιώτη για 25 χρόνια.

Η εμπειρία τόσο από τα σχολεία όσο και από το οδικό δίκτυο και αλλού, δείχνει πως η εκχώρηση της κατασκευής και της συντήρησης στους ιδιώτες εκτοξεύει το κόστος, που στο τέλος εμείς ως εργαζόμενοι αναγκαζόμαστε να το πληρώνουμε διπλό και τρίδιπλο. Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματος είναι πως απαιτείται δημιουργία δημόσιου φορέα για την κατασκευή των σχολείων και στελέχωση των τεχνικών υπηρεσιών των δήμων με όλο το απαραίτητο προσωπικό για την έγκαιρη και πλήρη συντήρηση και επισκευή τους”.

Για τη συνάντηση με τον δήμαρχο Καλαμάτας, τους αντιδημάρχους Υποδομών και Παιδείας και στελέχη του δήμου για τα κτηριακά προβλήματα των σχολείων, το Δ.Σ. της Ενωσης πληροφόρησε:

“Θέσαμε για ακόμη μια φορά το φλέγον πρόβλημα της υποχρηματοδότησης των σχολείων και απαιτήσαμε την περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών. Ζητήσαμε ο Δήμος να γίνει αρωγός στο αίτημα για την επανασύσταση των σχολικών επιτροπών. Αναφερθήκαμε στους χαμηλούς μισθούς, στις συνθήκες διαβίωσης, παραδώσαμε υπόμνημα με τα κτηριακά προβλήματα και ζητήσαμε να ενημερωθούμε για τις παρεμβάσεις, πέρα από το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου», που έχουν προγραμματιστεί να υλοποιηθούν μέσα στο καλοκαίρι, ώστε από το Σεπτέμβρη να είναι βελτιωμένη η κατάσταση των σχολείων.

Ο δήμαρχος ανέφερε πως δεν υπάρχει περίπτωση για επαναφορά των σχολικών επιτροπών από το κράτος, παρότι ήταν λάθος η κατάργησή τους, γι’ αυτό έχει γίνει προσπάθεια να απλοποιηθεί η διαδικασία με την παγία σε κάθε σχολείο, η οποία ανανεώνεται αυτόματα χωρίς όριο. Δήλωσε πως η χρηματοδότηση από το κράτος δεν επαρκεί και ο δήμος δαπανά, επιπλέον, από ίδιους πόρους 2 εκ. ευρώ (400.000 μόνο για καθαριότητα).

Ανέφερε πως ο Δήμος Καλαμάτας θα επιδοτήσει το ενοίκιο για τους νεοδιόριστους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, διαμορφώνοντας, μέσα στο καλοκαίρι, τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ενώ αδιάθετοι πόροι 2,6 εκ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την ανέγερση φοιτητικής εστίας.

Τέλος, ενημέρωσε πως σε 65 σχολεία τοποθετήθηκαν έξυπνοι μετρητές ρεύματος, νερού και πετρελαίου και οι διευθυντές θα έχουν πρόσβαση και ενημέρωση για τις καταναλώσεις και το απόθεμα. Τα στελέχη των υπηρεσιών μας ενημέρωσαν για τις εργασίες που έχουν προγραμματιστεί. Άμεσα θα προχωρήσουν οι εργασίες σε 1ο ΓΕΛ, στο Γυμνάσιο Παραλίας και στο 6ο Γυμνάσιο.

Το επόμενο διάστημα ο Δήμος δεσμεύτηκε να αποστείλει στο σωματείο αναλυτικό κατάλογο με τις παρεμβάσεις που θα ολοκληρωθούν μέσα στο καλοκαίρι”.

ΤΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στο υπόμνημα που παρέδωσαν στον υπουργό Υποδομών, αφού αναφέρουν ότι το πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” “είναι πολύ πίσω από τις πραγματικές ανάγκες ενός σύγχρονου σχολείου του 21ου αιώνα”, ενδεικτικά παραθέτουν “ορισμένα από τα προβλήματα που σχετίζονται με τη σχολική στέγη στα σχολεία ευθύνης της περιοχής μας” και παρατηρούν: “Στην συντριπτική πλειοψηφία των σχολείων απαιτείται να γίνει δευτεροβάθμιος αντισεισμικός έλεγχος με λήψη δοκιμίων και πλήρη εγκατάσταση πυρασφάλειας. Επισημαίνουμε ότι ο Δήμος Καλαμάτας έχει δεχθεί πρόστιμα, έπειτα από αυτοψίες της πυροσβεστικής για τα ελλιπή μέτρα πυρασφάλειας των σχολείων.

Σχολικό συγκρότημα 1ου - 2ου - Εσπερινού ΕΠΑΛ –Ε.Κ. Καλαμάτας

Απαιτείται να γίνει αυτοψία στα πλημμυρισμένα υπόγεια. Έλεγχος του φέροντος οργανισμού των κτιρίων, καθώς σε πολλά σημεία ο οπλισμός παρουσιάζει εκτεταμένη οξείδωση. Πρέπει να επιλυθεί το πρόβλημα που ανέκυψε μετά την εγκατάσταση νέου «έξυπνου» μετρητή, με αποτέλεσμα το συγκρότημα να αντιμετωπίζει προβλήματα διακοπών ρεύματος. Να αναβαθμιστεί η ηλεκτρολογική εγκατάσταση των εργαστηρίων, όπως είχε προβλεφθεί πριν από τέσσερα χρόνια και δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Αντικατάσταση ή επισκευή του συστήματος κεντρικής θέρμανσης (συνεχείς

βλάβες και διαρροές) λόγω παλαιότητας και ελλιπούς συντήρησης. Επισκευή και λειτουργία του ανελκυστήρα, ουσιαστικά δε λειτούργησε ποτέ. Κατεδάφιση ή αποκατάσταση της καμινάδας της κεντρικής θέρμανσης που κινδυνεύει με κατάρρευση λόγω κλίσης. Εγκατάσταση κλιματισμού, καθώς οι συνθήκες διδασκαλίας από τον Απρίλιο ως τον Οκτώβριο έχουν γίνει ανυπόφορες. Ενίσχυση του φωτισμού στις αίθουσες των εργαστηρίων και στο προαύλιο. Είναι απαραίτητη η αποκατάσταση και επέκταση καθ’ ύψος της περίφραξης, παράλληλα με 24ωρη φύλαξη (για λόγους προστασίας και ασφάλειας των μαθητών/ριών και του εξοπλισμού) του συγκροτήματος. Επισκευή υδρορροών και δημιουργία φρεατίων όμβριων υδάτων, ώστε να μην πλημμυρίζει το προαύλιο. Να κατασκευαστούν (επιτέλους) αξιοπρεπείς γυναικείες και ανδρικές τουαλέτες εκπαιδευτικών. Το θέμα έχει φτάσει ως τη Βουλή και η υπομονή των συναδέλφων/φισσών μας έχει εξαντληθεί. Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου για τους 800 μαθητές/ριες των σχολείων.

ΕΝΕΕΓΥΛ

Απαιτείται κατασκευή ή μετεγκατάσταση του σχολείου σε κτήριο, που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τις σχολικής μονάδας. Οι σημερινοί χώροι δεν επαρκούν. Οι υπάρχουσες αίθουσες είναι ακατάλληλες και εκτός προδιαγραφών. Πλημμυρίζει σε κάθε βροχή!

Σχολικό συγκρότημα 6ου ΓΕΛ - 4ου ΕΠΑΛ – ΕΝΕΕΓΥΛ – ΣΔΕ - ΕΚ Καλαμάτας

Επιδιόρθωση κακοτεχνιών μόνωσης. Ολοκλήρωση επιχρισμάτων και επιχρωματισμών. Επιδιορθώσεις στο ηλεκτρολογικό δίκτυο, στο δίκτυο ύδρευσης και θέρμανσης. Αντικατάσταση παλαιού τύπου κουφωμάτων.

Μουσικό Σχολείο Καλαμάτας

Δεν έχει υπογραφεί η παραλαβή του εξαιτίας κακοτεχνιών (έλλειψη μεμβράνης στεγανοποίησης στα θεμέλια). Είναι κατασκευής 2013. Απαιτείται μόνωση γιατί όταν βρέχει στους διαδρόμους εισρέουν νερά. Τοποθέτηση αντλιών και εγκατάστασης απορροής ώστε να μην πλημμυρίζουν τα υπόγεια όταν βρέχει. Επιδιόρθωση συστήματος πυρασφάλειας. Επισκευή κλιματισμού στο αμφιθέατρο. Οι κακοτεχνίες στα γήπεδα του σχολείου πρέπει να αποκατασταθούν. Να τοποθετηθούν αντιολισθητικές πλάκες στις εισόδους του σχολείου.

3ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Έλεγχος καταλληλότητας προαύλιου χώρου και αποκατάστασή του. Να κατασκευαστεί άμεσα δεύτερη έξοδος στο προαύλιο, όπως προβλέπεται από το νόμο.

1ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Αντικατάσταση σωμάτων καλοριφέρ που είναι οξειδωμένα και έχουν διαρροές. Αντικατάσταση πλαστικού στα στέγαστρα που έχει αποδομηθεί και στάζει στις σκάλες. Εγκατάσταση κιγκλιδωμάτων στα παράθυρα του κλιμακοστασίου.

5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας – Εσπερινό Γυμνάσιο (πέρυσι έγιναν εργασίες μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου»)

Προσθήκη «καπέλου» στην καμινάδα για να μην πλημμυρίζει το λεβητοστάσιο.

6ο Γυμνάσιο Καλαμάτας. Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

Απαιτείται αναβάθμιση της ηλεκτρικής σύνδεσης και εγκατάστασης για τη σύνδεση κλιματιστικών μονάδων και τη λειτουργία του ανελκυστήρα.

7ο Γυμνάσιο Καλαμάτας

Εγκατάσταση αλεξικέραυνου. Κατασκευή γυναικείων τουαλετών καθηγητριών. Αντικατάσταση Επισκευές μόνωσης στην οροφή.

Γυμνάσιο και ΓΕΛ Αρφαρών

Τοποθέτηση κλιματιστικών στις 5 αίθουσες διδασκαλίας. Επισκευές στις τουαλέτες. Επιχρωματισμός του σχολείου εσωτερικά και εξωτερικά. Βελτίωση φωτισμού στις αίθουσες. Τοποθέτηση αντιολισθητικών ταινιών στις σκάλες που οδηγούν στο προαύλιο. Τοποθέτηση μεταλλικών κάδων απορριμμάτων στο προαύλιο.

Γυμνάσιο Παραλίας Καλαμάτας

Επισκευή εσωτερικού στεγάστρου για την αποφυγή εισροής όμβριων υδάτων. Επεμβάσεις για την αποκατάσταση της καταλληλόλητας των γηπέδων. Αποκατάσταση προβλημάτων της υδραυλικής εγκατάστασης του σχολείου. Αντιμετώπιση της επικινδυνότητας από πτώσεις σοβάδων από την οροφή. Επισκευές και μόνωση στην ταράτσα. Κατασκευή ανελκυστήρα.

Σχολικό συγκρότημα 2ου Γυμνασίου - 2ου ΓΕΛ - 3ου Γυμνασίου - 5ου ΓΕΛ

Το 5ο ΓΕΛ έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα, ωστόσο παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν και στο συστεγαζόμενο 3ο Γυμνάσιο, στο κτήριο του 2ου Γυμνασίου και 2ου ΓΕΛ. Αντικατάσταση παλαιού τύπου κουφωμάτων. Αντικατάσταση θερμαντικών σωμάτων και επισκευές στην εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης. Μόνωση στην οροφή του 2ου ΓΕΛ - 2ου Γυμνασίου. Ενίσχυση φωτισμού. Επιχρωματισμός αιθουσών. Προσθήκη κουφωμάτων και φωτισμού στο γυμναστήριο. Επισκευές της περίφραξης. Περίφραξη ασφαλείας στην γεώτρηση. Επιδιόρθωση δαπέδου αθλητικών χώρων και επίστρωση με κατάλληλο υλικό. Επισκευή της περίφραξης του γηπέδου 5x5. Ασφαλτόστρωση του δυτικού χώρου εισόδου του συγκροτήματος. Κατασκευή ράμπας και ανελκυστήρα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς με σοβαρά κινητικά ή άλλα

προβλήματα.

2ο Γυμνάσιο Μεσσήνης

Μόνωση ταράτσας.

Γυμνάσιο και ΓΕΛ Ανδρούσας

Τοποθέτηση υδρορροών, διότι τα νερά της σκεπής διαβρώνουν τους τοίχους. Ενίσχυση φωτισμού του προαυλίου.

Γυμνάσιο και ΓΕΛ Αριστομένη

Αντικατάσταση κουφωμάτων τα οποία είναι οξειδωμένα και εισρέουν όμβρια ύδατα. Αντικατάσταση του καυστήρα της Κ.Θ., ο υπάρχων τοποθετήθηκε το 1970. Επισκευή της σκεπής από την οποία εισέρχονται όμβρια ύδατα. Αποκατάσταση της βλάβης του δικτύου ύδρευσης για να μην πλημμυρίζει το Γυμναστήριο.

4ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Τα τσιμέντα σκέπαστρα στις εισόδους είναι ετοιμόρροπα και επικίνδυνα. Να αποκατασταθούν τα ταβάνια των αιθουσών που έχουν μούχλα και υγρασία. Τοποθέτηση κλιματιστικών σε όσες αίθουσες χρειάζονται.

1ο Γυμνάσιο Μεσσήνης

Επισκευή κουφωμάτων αλουμινίου, ασανσέρ και τουαλετών.

Γυμνάσιο Θουρίας

Στεγανοποίηση κουφωμάτων σε διάφορα σημεία του σχολείου.

1ο ΓΕΛ Καλαμάτας

Αποκατάσταση των μονώσεων για να μην εισρέουν όμβρια ύδατα”.

Καταλήγοντας το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Μεσσηνίας σημειώνει ότι “τα σχολεία μας είναι τα σπίτια μας. Απαιτούμε να είναι σύγχρονα, ασφαλή και να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών”.