Εκδήλωση για τη διάβρωση στην παραλία της Μεθώνης

Τη συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης. Στην εκδήλωση θα παραστεί και θα ενημερώσει για παρόμοια έργα στη Μεσσηνία ο αντιπεριφερειάρχης Στάθης Αναστασόπουλος.

Ο ακαδημαϊκός καθηγητής Κώστας Συνολάκης, του οποίου οι πρόσφατες εργασίες επικεντρώνονται στις συνέπειες από τη διάβρωση των ακτών στην Ελλάδα λόγω της ανόδου της στάθμης της θάλασσας και άλλων ανθρωπογενών παραγόντων, θα παραβρεθεί και θα ενημερώσει για τις σύγχρονες τεχνολογίες αντιμετώπισης, οι οποίες εφαρμόζονται διεθνώς.

Εχουν προσκληθεί να παραστούν και να εκθέσουν τις απόψεις τους ο δήμαρχος Πύλου – Νέστορος Παναγιώτης Καρβέλας κι εκπρόσωπος της εταιρείας που εκπόνησε τη μελέτη.

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση.

* Ο Σύλλογος Φίλων Κάστρου Μεθώνης προσκαλεί τον κόσμο να παραστεί “στην κρίσιμη εκδήλωσή μας, η οποία αφορά το μέλλον της πόλης και των κατοίκων της” και αναφέρει: “Όλες και όλοι που ζουν και δραστηριοποιούνται στη Μεθώνη ή έχουν περιουσιακά στοιχεία ή είναι αλλοδαποί που την αγάπησαν και επένδυσαν εδώ, θλίβονται για την σημερινή εικόνα μιας όμορφης πόλης.

Προσπαθούν συστηματικά να την καταστρέψουν αλλά δεν θα τα καταφέρουν. Η εικόνα της παραλίας είναι απογοητευτική και αποτελεί το βασικό θέμα συζήτησης κατοίκων και επισκεπτών. Οι μελλοντικές επιπτώσεις στον τουρισμό αναμένεται να είναι δυσοίωνες. Είναι πρακτικά απροσπέλαστη λόγω των ογκόλιθων και μπάζων που έριξε ο Δήμος (χωρίς σχετική άδεια -συνεπώς παράνομα και χωρίς τεχνική πρόταση). Δυστυχώς δεν υπήρξε καν το στοιχειώδες ενδιαφέρον να τοποθετηθούν έγκαιρα σκάλες πρόσβασης (τοποθετήθηκαν στα μέσα Ιουλίου!)”.