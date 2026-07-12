Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής Καλαμάτας

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθούν τέσσερις ημέρες την προσεχή εβδομάδα στο πεδίο βολής Καλαμάτας, όπως ανακοίνωσε χθες το 9ο Σύνταγμα Πεζικού.

Ειδικότερα οι βολές θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 13, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου οι βολές έχουν προγραμματιστεί από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), Υψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας.