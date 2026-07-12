Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής Καλαμάτας

Ειδικότερα οι βολές θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 13, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι.
Την Τρίτη 14 Ιουλίου οι βολές έχουν προγραμματιστεί από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.
Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), Υψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας.