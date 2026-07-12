eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Κυριακή, 12 Ιουλίου 2026 11:15

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής Καλαμάτας

Γράφτηκε από την

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά στο πεδίο βολής Καλαμάτας

Navarino Agora

Εκπαίδευση με πραγματικά πυρά θα πραγματοποιηθούν τέσσερις ημέρες την προσεχή εβδομάδα στο πεδίο βολής Καλαμάτας, όπως ανακοίνωσε χθες το 9ο Σύνταγμα Πεζικού.

Ειδικότερα οι βολές θα πραγματοποιηθούν την Δευτέρα 13, την Τετάρτη 15 και την Πέμπτη 16 Ιουλίου από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι.

Την Τρίτη 14 Ιουλίου οι βολές έχουν προγραμματιστεί από τις 8 το πρωί έως τις 2 μετά το μεσημέρι και από τις 7 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ.

Το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα για λόγους ασφαλείας, απαγορεύεται η διέλευση οχημάτων, ανθρώπων και κοπαδιών ζώων από την περιοχή που περικλείεται μεταξύ των σημείων: Τούρλες (ύψωμα 106), Άγιος Φανούριος (ύψωμα 166), Άγιος Κωνσταντίνος (ύψωμα 186), Υψωμα 123 και συνεργεία Δήμου Καλαμάτας.

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις