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Τρίτη, 14 Ιουλίου 2026 08:28

Μεσσηνία: Δήθεν λογιστές έπεισαν 94χρονη να τους δώσει 10.000 ευρώ σε σακούλα

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Μεσσηνία: Δήθεν λογιστές έπεισαν 94χρονη να τους δώσει 10.000 ευρώ σε σακούλα

Navarino Agora

 

 

Θύμα απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Καλό Νερό Τριφυλίας την περασμένη Τετάρτη, με επιτήδειους να παριστάνουν τους λογιστές και να την πείθουν να τους δώσει μεγάλο χρηματικό ποσό!

Το νέο αυτό περιστατικό απάτης σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης, όταν άγνωστος τηλεφώνησε στη 94χρονη, που ήταν μόνη στο σπίτι της, και λέγοντάς της πως είναι ο γαμπρός της την ενημέρωσε πως θα την καλέσει ο λογιστής για να του δώσει λεπτομέρειες για την καταγραφή των χρημάτων της.

Ο έτερος δράστης μετά από λίγη ώρα επικοινώνησε τηλεφωνικά με την υπερήλικη γυναίκα και της ζήτησε να του παραδώσει όσα χρήματα είχε στο σπίτι της, προκειμένου να τα καταγράψει και για να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα με την εφορία.

Την έδωσε μάλιστα και οδηγίες, λέγοντας να βάλει τα χρήματα σε μία σακούλα και να τα αφήσει έξω από την πόρτα του σπιτιού της.

Η 94χρονη παρότι αρχικά είχε ορισμένες αντιρρήσεις και επιφυλάξεις, πείστηκε από τους απατεώνες και έβαλε μέσα σε σακούλα το χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ και τα άφησε έξω από την εξώπορτα.

Οι δράστες μέσα σε λίγα λεπτά πήραν τη σακούλα με τα χρήματα και έγιναν… καπνός!

Η 65χρονη κόρη της ηλικιωμένης κατήγγειλε το περιστατικό απάτης στο Α.Τ. Τριφυλίας, το οποίο διενεργεί προανάκριση για να φτάσει στην ταυτότητα των δραστών.

Κ.Ηλ.

 

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