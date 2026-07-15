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Τετάρτη, 15 Ιουλίου 2026 13:37

Διακοπή ρεύματος σε περιοχές Δήμων Μεσσήνης και Πύλου - Νέστορος

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Διακοπή ρεύματος σε περιοχές Δήμων Μεσσήνης και Πύλου - Νέστορος

Navarino Agora

Διακοπή ρεύματος σε περιοχές των Δήμων Μεσσήνης και Πύλου - Νέστορος προγραμματίζει για αύριο Πέμπτη ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα από τις 8:30 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα χωρίς ρεύμα θα μείνουν Ριζόμυλος, Νερόμυλος, Καρποφόρα, Χαραυγή, Καζάρα, Μεσοπόταμος, Σουληνάρι, Ρωμύρι και Καλοχώρι. Αν οι εργασίες τελειώσουν νωρίτερα, το ρεύμα θα ξαναδοθεί πριν από το χρόνο λήξης της διακοπής που αναφέρεται πιο πάνω.

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ

Διακοπή ρεύματος θα γίνει σήμερα Τετάρτη σε περιοχές της Κυπαρισσίας προκειμένου να πραγματοποιηθούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Πιο συγκεκριμένα από τις 8:15 το πρωί μέχρι τις 3:15 το μεσημέρι διακοπή θα γίνει στις περιοχές Ροντακι, Προφήτης Ηλίας και στο Κλειστό της Κυπαρισσίας.

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