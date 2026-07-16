Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας: Εξετάζουν αναμόρφωση του χώρου υποδοχής

Διάφορα σενάρια και προτάσεις για την ανάδειξη του χώρου υποδοχής του Πνευματικού Κέντρου Καλαμάτας, όπου βρίσκεται το σιντριβάνι, εξετάζει ο Δήμος Καλαμάτας.

“Ακόμα είναι νωρίς να πούμε κάτι συγκεκριμένο”, επισήμανε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και δήλωσε πως οι προτάσεις θα περάσουν από το Δ.Σ. του νομικού προσώπου.

Σε σχετική ερώτησή μας, με αφορμή την απομάκρυνση των λουλουδιών που είχε το σιντριβάνι και τις φήμες περί ξηλώματος του σιντριβανιού του Πνευματικού Κέντρου, ο δήμαρχος Θαν. Βασιλόπουλος απάντησε:

“Υπάρχει μια πρόταση και μια συζήτηση που γίνεται από αρχιτέκτονα του Δήμου Καλαμάτας, ο οποίος το σχεδιάζει και συζητά πώς μπορούμε να αναβαθμίσουμε και να αναδείξουμε τον χώρο

Με τα τόσα πολλά λουλούδια που είχε το σιντριβάνι, που από σιντριβάνι έγινε γλάστρα, δεν μπορούσε να αναδειχθεί ο χώρος. Από κει και πέρα εξετάζουμε διάφορους τρόπους, διάφορα σενάρια και προτάσεις. Θα συζητηθούν στο Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου κι εφόσον θα ‘ρθουν οι αποφάσεις, εμείς θα τις υποστηρίξουμε. Ακόμα είναι νωρίς να πούμε κάτι συγκεκριμένο, εξετάζουμε όλα τα σενάρια”.