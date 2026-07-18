Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας: Συστάσεις για την αποφυγή πυρκαγιών

Ισχυρή σύσταση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί το επόμενο διάστημα μιας και ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, απευθύνει η Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μεσσηνίας, κάνοντας σύσταση να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Με ανακοίνωση της υπενθυμίζει πως “η αντιπυρική περίοδος στη χώρα μας διαρκεί έως την 31η Οκτωβρίου. Διανύουμε τον τρίτο μήνα της αντιπυρικής περιόδου και το επόμενο διάστημα οι συνθήκες αναμένονται εξαιρετικά επικίνδυνες.

Απευθύνεται ισχυρή σύσταση στους συμπολίτες μας:

- Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

- Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σχετικά με τις απαγορευτικές ή/και επιτρεπόμενες υπό όρους και προϋποθέσεις, ενέργειες,

δραστηριότητες και εργασίες στην ύπαιθρο, τη λήψη των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, την κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς, σύμφωνα με τον εκδιδόμενο από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη σχετική πληροφορία.

- Να παρακολουθούν σχετικές ανακοινώσεις για τις δασικές πυρκαγιές στην ιστοσελίδα του Πυροσβεστικού Σώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.fireservice.gr

- Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.civilprotection.gr

Περιπολίες έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου

Γνωστοποιείται ότι, έως τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου θα πραγματοποιούνται εκτεταμένοι έλεγχοι – περιπολίες προς αποφυγή της έναρξης και εξάπλωσης πυρκαγιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων στη νέα Πυροσβεστική Διάταξη με θέμα: «Καθορισμός μέτρων και μέσων για την πρόληψη και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δάση, δασικές, χορτολιβαδικές και αγροτικές εκτάσεις, πάρκα και άλση

πόλεων και οικιστικών περιοχών, περιοχές με ειδικό καθεστώς προστασίας, λοιπούς χώρους που βρίσκονται πλησίον των εκτάσεων αυτών καθώς και σε οικοπεδικούς χώρους».

Επισημαίνεται ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στην ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην νέα Πυροσβεστική Διάταξη υπ’ αριθ. 19/2024 (Τεύχος B’ 2550/30.04.2024) με θέμα: «Καθορισμός του τρόπου, του τύπου και της

διαδικασίας επιβολής και είσπραξης του διοικητικού προστίμου, της διαδικασίας ένστασης επί αυτού, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 167 του ν. 4662/2020 (Α΄ 27), περί των παραβάσεων των κανονιστικών διατάξεων πυροπροστασίας αρμοδιότητας του Πυροσβεστικού Σώματος».

Τονίζεται ότι, προβλέπονται βαρύτατες ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον ποινικό κώδικα.

Υπενθυμίζεται η υποχρέωση, των ιδιοκτητών, επικαρπωτών, μισθωτών ή υπομισθωτών των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, για τον καθαρισμό και την συντήρησή τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

Αν δείτε καπνό, φλόγες ή οτιδήποτε μπορεί να οδηγήσει σε πυρκαγιά:

- Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς πληροφορίες για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεστε, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης που καίγεται.

- Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

- Διευκολύνετε την πρόσβαση των Πυροσβεστικών δυνάμεων

Ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός!

Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλούτου είναι υπόθεση όλων μας!!!”.