Μέτρα για τον καύσωνα ζητεί το Εργατικό Κέντρο Καλαμάτας

Επειδή ο καύσωνας είναι προ των πυλών, το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Καλαμάτας ενημερώνει τους εργαζόμενους σχετικά με την αντιμετώπιση της θερμικής καταπόνησης από τις υψηλές θερμοκρασίες και τα μέτρα που πρέπει να τηρούνται για την προστασία και την ασφάλεια των εργαζομένων.

Η διοίκηση του Κέντρου τονίζει ότι το βασικό χρονικό διάστημα παύσης των εργασιών αφορά τις ώρες 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα, για εργασίες που εκτελούνται σε εξωτερικό χώρο στις περιοχές όπου, σύμφωνα με τα δελτία της ΕΜΥ, θα επικρατήσουν υψηλές θερμοκρασίες.

Οι εργοδότες από την πλευρά τους επιβάλλεται να λαμβάνουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας που περιέχονται σε Υπουργικές Αποφάσεις, όπως βελτίωση συνθηκών εργασίας με τη χρήση ανεμιστήρων, κλιματισμού και συστημάτων εξαερισμού, παροχή πόσιμου νερού, οργάνωση του χρόνου εργασίας με προγραμματισμό διαλειμμάτων και μετρήσεις της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του χώρου εργασίας.

Η διοίκηση του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου επισημαίνει ότι “ιδιαίτερης προσοχής χρήζουν οι συνάδελφοι που ανήκουν σε ομάδες με υψηλό κίνδυνο για την υγεία τους από τις υψηλές θερμοκρασίες. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να εξετάζεται η δυνατότητα εξ’ αποστάσεως εργασίας με το σύστημα της τηλεργασίας, εφόσον είναι εφικτό. Η υγεία των εργαζομένων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και οφείλουν να το διασφαλίζουν έμπρακτα η πολιτεία και η εργοδοσία μέσω ουσιαστικών μέτρων πρόληψης”.