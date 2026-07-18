eleftheriaonline.gr - Εφημερίδα Ελευθερία

Σάββατο, 18 Ιουλίου 2026 14:20

Το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Πλατύ Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Πλατύ Μεσσηνίας

Navarino Agora

 

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατέος «Η Συνεργασία» διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, σήμερα Σάββατο στην πλατεία του χωριού στο Πλατύ Μεσσηνίας.

Με τίτλο «Εκεί που ανθίζουν οι χοροί», η διοργάνωση προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη μουσική και τους χορούς του τόπου μας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 μ.μ., με τη συμμετοχή πολιτιστικών και χορευτικών συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή.

Στο φεστιβάλ θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς το Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών «Η Αναγέννηση» και ο Χορευτικός Όμιλος Μεγαλόπολης.

Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών, η βραδιά θα συνεχιστεί με παραδοσιακό γλέντι. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.

 

Κατηγορία Κοινωνία
επιστροφή στην κορυφή

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER

Συμπληρώστε το email σας εδώ για να λαμβάνετε νέα και ενημερώσεις