Το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών στο Πλατύ Μεσσηνίας

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατέος «Η Συνεργασία» διοργανώνει το 2ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών, σήμερα Σάββατο στην πλατεία του χωριού στο Πλατύ Μεσσηνίας.

Με τίτλο «Εκεί που ανθίζουν οι χοροί», η διοργάνωση προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε μια ξεχωριστή βραδιά αφιερωμένη στην παράδοση, τη μουσική και τους χορούς του τόπου μας. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 9 μ.μ., με τη συμμετοχή πολιτιστικών και χορευτικών συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή.

Στο φεστιβάλ θα παρουσιάσουν παραδοσιακούς χορούς το Κέντρο Λαογραφικών Μελετών Καλαμάτας, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρφαρών «Η Αναγέννηση» και ο Χορευτικός Όμιλος Μεγαλόπολης.

Μετά την ολοκλήρωση των χορευτικών, η βραδιά θα συνεχιστεί με παραδοσιακό γλέντι. Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου και του Δήμου Καλαμάτας.