Συγκίνηση χθες στην Καλαμάτα - Τίμησαν τους Μεσσήνιους πεσόντες στην Κύπρο

Εκδηλώσεις μνήμης και τιμής για τους Μεσσήνιους πεσόντες και αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974, πραγματοποιήθηκαν χθες στην Καλαμάτα από το δήμο.

Αρχικά στις 10 πρωί, τελέστηκε μνημόσυνο για τους Ελλαδίτες και τους Κυπρίους που έπεσαν κατά το πραξικόπημα και την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, το καλοκαίρι του 1974, στον μητροπολιτικό ναό της Υπαπαντής.

Σε ομιλία της η Σοφία Νικολάου, μέλος του Δ.Σ. του Συλλόγου Κυπρίων Μεσσηνίας “Ο Πενταδάκτυλος”, ανέφερε ότι “52 χρόνια μετά η μνήμη παραμένει ζωντανή, υπενθυμίζει το χρέος απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη” και μίλησε για τις πιο τραγικές στιγμές της ιστορίας του ελληνισμού και για πληγή που παραμένει ανοιχτή. Σημείωσε, μεταξύ άλλων, ότι “τιμούμε όλους αυτούς που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή υπεράσπισης της Κύπρου” κι εξήρε την προσφορά και τη θυσία των ανδρών της ΕΛΔΥΚ, “που παρέμειναν πιστοί στον όρκο τους μέχρι τέλους”.

Στη συνέχεια, στο ηρώον της πλατείας 23ης Μαρτίου, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος παρατήρησε ότι “52 χρόνια μετά η πληγή της Κύπρου παραμένει ανοιχτή”, αναφέρθηκε στους μεσσήνιους που πολέμησαν με πίστη και αυταπάρνηση και τόνισε πως “η Καλαμάτα στέκεται στο πλευρό της Κύπρου ως αδελφή”, λόγω της αδελφοποίησης με τον πρώην Δήμο Αγλαντζιάς. Επισήμανε ότι “το «δεν ξεχνώ» είναι όρος ιστορικής μνήμης και εθνικής αξιοπρέπειας” και ευχήθηκε “ποτέ ξανά ελληνική τραγωδία σαν εκείνη της Κύπρου”.

Ο βουλευτής Λευκωσίας Ανδρέας Κωνσταντίνου, δήμαρχος Αγλαντζιάς Κύπρου (αδελφοποιημένης με την Καλαμάτα πόλης), αφού ανέφερε ότι βρίσκεται στην Καλαμάτα για 6η συνεχή χρονιά, επισήμανε πως “είμαστε εδώ για να αποδείξουμε ότι η θυσία τους ανήκει στο παρόν και αποτελεί παρακαταθήκη για το μέλλον”. Αναφέρθηκε σε έναν – έναν μεσσήνιο που έπεσαν στην Κύπρο ή αγνοούνται, εξάροντας τη θυσία τους κι επισημαίνοντας ότι “η Καλαμάτα έδωσε τα δικά τη παιδιά και η Κύπρος τα αγκάλιασε για πάντα στο χώμα της”.

Τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία αγωνίζεται για μια πατρίδα ελεύθερη, επανενωμένη, χωρίς ξένες δυνάμεις, εγγυήσεις και συρματοπλέγματα και κατέληξε “η Κύπρος και ο ελληνισμός σας ευγνωμονεί”.

Ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος επισήμανε τον πατριωτισμό και την ανιδιοτελή προσφορά των μεσσηνίων που αγωνίστηκαν στην Κύπρο, που έπεσαν ή αγνοούνται. Εξέφρασε δυσαρέσκεια που μια ευρωπαϊκή χώρα είναι διχοτομημένη και υπό κατοχή και ευχήθηκε “να εξευρεθεί η δίκαιη λύση, που έχει ανάγκη η Κύπρος, η Ελλάδα”

Ακολούθησε η εκφώνηση των ονομάτων των Μεσσηνίων πεσόντων και αγνοουμένων από τον αντιδήμαρχο Γιώργο Φάβα.

Στεφάνια κατέθεσαν ο αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας Τάσος Αδαμόπουλος, ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο βουλευτής Λευκωσίας Ανδρέας Κωνσταντίνου, ο εκπρόσωπος του ανώτερου διοικητή Φρουράς Καλαμάτας - συνταγματάρχης Πεζικού Δημήτρης Λιάκουρης, η κόρη του αγνοούμενου ήρωα - αντιστράτηγου Νικόλαου Κατούντα Σύλβια, εκ μέρους των οικογενειών πεσόντων στην Κύπρο η κόρη του αείμνηστου συνταγματάρχη Πεζικού Σωτηρίου Σταύρου Ανδρονίκη, ο εκπρόσωπος των Μεσσηνίων πολεμιστών Γεώργιος Μαυρέας, ο εκπρόσωπος του συλλόγου “Κομάντος ‘74” Σταύρος Σκόκος, η πρόεδρος του Συλλόγου Κυπρίων Ν. Μεσσηνίας “Ο Πενταδάκτυλος” Ευθυμία Χατζησωτηρίου, ο γραμματέας του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν. Μεσσηνίας Σταύρος Χουσέας και ο πρόεδρος της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Ν. Μεσσηνίας Νικόλαος Βαγιακάκος.

Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των ηρώων και η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με τον Εθνικό Υμνο από τη Δημοτική Φιλαρμονική Καλαμάτας.

ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΟΙ

Σύμφωνα με την εκφώνηση, οι Μεσσήνιοι που έπεσαν κατά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο, ήταν ο συνταγματάρχης Σωτήριος Σταύρου και οι έφεδροι ανθυπασπιστές Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Δημήτριος Γκούρος, Θεόδωρος Μασούρας και Παναγιώτης Ηλιόπουλος.

Οι Μεσσήνιοι αγνοούμενοι είναι: Οι αντιστράτηγοι Νικόλαος Κατούντας και Παύλος Κουρούπης και οι έφεδροι ανθυπασπιστές Ευάγγελος Ζαχαρέας, Λάμπρος Νικητόπουλος, Ιωάννης Ξυδιάς, Δημήτριος Σκουρλής και Ανδρέας Σταθόπουλος.

Γ.Σ.