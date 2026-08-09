Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar για τον θάνατο του 4χρονου (βίντεο)

Ελεύθερος μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε με απόφαση του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σύρου ο ιδιοκτήτης του beach bar στην Πάρο, όπου το Σάββατο ένα 4χρονο αγοράκι έχασε τη ζωή του μετά την ανάσυρσή του χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα της επιχείρησης.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος και ως ναυαγοσώστης στην πισίνα, συνελήφθη από τις Αρχές, αντιμετωπίζει, όπως και οι γονείς του παιδιού, κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και απολογήθηκε σήμερα Κυριακή στον Εισαγγελέα Σύρου.

Οι γονείς του 4χρονου, οι οποίοι επίσης συνελήφθησαν μετά την τραγωδία, αφέθηκαν ελεύθεροι το βράδυ του Σαββάτου, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Οι έρευνες των Αρχών επικεντρώνονται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί κατάφερε να απομακρυνθεί από τους γονείς του, να φτάσει στην πισίνα και να βρεθεί μέσα στο νερό. Παράλληλα, εξετάζεται ο ρόλος του ιδιοκτήτη ως ναυαγοσώστης του beach bar και κυρίως εάν βρισκόταν στην πισίνα και εάν ασκούσε τα καθήκοντά του κατά τον κρίσιμο χρόνο.

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