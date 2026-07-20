Κινητοποίηση διανομέων χθες και στην Καλαμάτα την ώρα του τελικού του Μουντιάλ

Στάση εργασίας την ώρα του τελικού του Μουντιάλ πραγματοποίησαν χθες, από τις 7 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, οι διανομείς που εργάζονται στις πλατφόρμες efood, Wolt και Box.

Στην Καλαμάτα το Σωματείο Διανομέων Μεσσηνίας οργάνωσε συγκέντρωση, λίγο πάνω από την πλατεία 23ης Μαρτίου, στην οδό Υπαπαντής.

Στη συγκέντρωση παρέστησαν μέλη της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου με επικεφαλής τον πρόεδρο Αντώνη Τσώνη και στελέχη εργατικών σωματείων, μεταξύ των οποίων ο Βαγγέλης Λαμπρόπουλος και ο Γιώργος Κανέλης.

Ενημερώνοντας για την αντίδραση και τα αιτήματα της κινητοποίησης, ο πρόεδρος του σωματείου Κώστας Μητρογιαννόπουλος στάθηκε στην ανακοίνωση του σωματείου: “Τέρμα η κοροϊδία των πλατφορμών, μειώσεις αμοιβών, παράνομοι εργολάβοι, εντατικοποίηση, άρνηση υπογραφής συλλογικής σύμβασης. Απαιτούμε: Άμεση κατάργηση του εργολαβικού μοντέλου. Πρόσληψη των διανομέων απευθείας από τις πλατφόρμες. Αυξήσεις στις αμοιβές των freelancers. Ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή ανά ώρα. Επίδομα ατυχήματος / ασθενείας σε όλους τους διανομείς και δωρεάν παροχή Μ.Α.Π. Μετατροπή των freelancers που το επιθυμούν σε μισθωτούς. Συλλογικές συμβάσεις για όλους τους διανομείς”.

Γ.Σ.