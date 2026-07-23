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Πέμπτη, 23 Ιουλίου 2026 20:19

Πυρκαγιά σε έκταση με καλάμια στο Ασπρόχωμα (βίντεο-φωτογραφίες)

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Πυρκαγιά σε έκταση με καλάμια στο Ασπρόχωμα (βίντεο-φωτογραφίες)

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Πυρκαγιά ξέσπασε σε έκταση με καλάμια στην περιοχή του Ασπροχώματος δημιουργώντας μεγάλη κινητοποίηση στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας.

Αμεσα έσπευσαν αρκετοί πυροσβέστες με οχήματα, εθελοντές της ΟΑΚ υπό τον συντονισμό του διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας αντιπύραρχου Παναγιώτη Παπανικολάου, ενώ από αέρος έγιναν ρίψεις από το ελικόπτερο Erickson.

Συμβολή σοτ έργο της κατάσβεσης και από οχήματα του Δήμου Καλαμάτας παρουσία του αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας Αναστάση Σκοπετέα.

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