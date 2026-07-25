Καλαμάτα: Στην κυκλοφορία ο δρόμος Ακρίτα και Κρήτης

Παραδόθηκαν χθες το πρωί στην κυκλοφορία τα τμήματα των οδών Ακρίτα και Κρήτης στην Καλαμάτα, που είχε αποκλειστεί από την περασμένη εβδομάδα, λόγω της μεγάλης ζημιάς στον αγωγό της αποχέτευσης ακαθάρτων, στη διασταύρωση των δύο οδών.

Η ΔΕΥΑΚ ολοκλήρωσε τις εργασίες αποκατάστασης με την στρώση νέου ασφαλτοτάπητα στο σημείο της ζημιάς, παρουσία του προέδρου της Ανδρέα Καραγιάννη και του διευθυντή Τεχνικής Υπηρεσίας Βασίλη Διαμαντόπουλου.

Ωστόσο, παρά την ολοκλήρωση και την παράδοση, είχε μείνει σε εκκρεμότητα η αντιμετώπιση της ζημιάς, που προκλήθηκε σε καλώδιο οπτικής ίνας (κόπηκε ο χαλκός) κατά τις εργασίες αποκατάστασης κι επαγγελματίες και κάτοικοι της περιοχής δεν είχαν ίντερνετ. Για την αντιμετώπιση της ζημιάς της οπτικής ίνας, όπως αναφέρθηκε, υπάρχει διαδικασία με εμπλοκή εταιρειών τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Γ.Σ.