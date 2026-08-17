Μεσσηνία: Σε αναστολή 3 Νηπιαγωγεία και 2 Δημοτικά Σχολεία

Σε προσωρινή αναστολή λειτουργίας τίθενται για το σχολικό έτος 2026-2027 συνολικά 26 Νηπιαγωγεία και Δημοτικά στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με το ΦΕΚ που εκδόθηκε στις 11 Αυγούστου.

Στη Μεσσηνία αναστέλλεται η λειτουργία: Τριών Νηπιαγωγείων: Λογγάς Μεσσηνίας, Ειδικό Φιλιατρών και Μαραθόπολης. Και δύο Δημοτικών: Φοινικούντας και Τρικόρφου.

Αναλυτικά, η απόφαση αφορά 19 Νηπιαγωγεία και 7 Δημοτικά Σχολεία σε Αργολίδα, Αρκαδία, Λακωνία, Κορινθία και Μεσσηνία. Η αναστολή οφείλεται, ανά περίπτωση, σε μηδενικές εγγραφές, στην έλλειψη του ελάχιστου απαιτούμενου μαθητικού δυναμικού ή στην απουσία κατάλληλου διδακτηρίου.

Στα Νηπιαγωγεία περιλαμβάνονται τα 2θ Ερμιονίδας, 2θ Λυγουριού, Λυρκείας, Δήμαινας, Σκοτεινής, Θερμησίας, Βαλτεσινίκου, Καστρίου, Νεοχωρίου, Σπαθοβουνίου, 3ο Νεμέας, Μεγάλου Βάλτου, 1θ Φλομοχωρίου, 1θ Σκούρας, 1θ Αγίου Νικολάου Βοιών, 1θ Βρονταμά, Λογγάς, Ειδικό Φιλιατρών και Μαραθόπολης.

Σε ό,τι αφορά τα Δημοτικά Σχολεία, η απόφαση αφορά το Ειδικό Σχολείο Λεωνιδίου, την Καρύταινα, το 1θ Λαγκαδίων, το 2θ Λογγανίκου, το 2θ Καρυών, τη Φοινικούντα και το Τρίκορφο.

Η σχετική εισήγηση κατατέθηκε στο υπουργείο από τον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης Δημήτρη Οικονομόπουλο.

Επισημαίνεται ότι αρκετές από τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες δεν λειτουργούν τα τελευταία χρόνια. Οι αποφάσεις για την αναστολή τους επικαιροποιούνται κάθε χρόνο, ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για τις εγγραφές και το μαθητικό δυναμικό.