Δεν προχωρά η μονάδα βιοαερίου στον Μελιγαλά με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου

“Ακυρώνεται η δημιουργία μονάδας βιοαερίου στη ΒΙΠΕ Μελιγαλά”, με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, ανακοινώνει φανερά ικανοποιημένη, η δήμαρχος Οιχαλίας Παναγιώτα Γεωργακοπούλου, με ανάρτησή της στο Facebook.

Για τη σημαντική αυτή είδηση η κ. Γωργακοπούλου σημειώνει:

“Μια σημαντική δικαίωση για τον Δήμο Οιχαλίας και την τοπική κοινωνία. Με την υπογραφή του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρου Παπασταύρου, γίνεται δεκτή η προσφυγή του Δήμου Οιχαλίας και ακυρώνεται η απόφαση έγκρισης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) που είχε εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα της επίμονης και τεκμηριωμένης προσπάθειας του Δήμου Οιχαλίας. Από την πρώτη στιγμή, η Δημοτική Αρχή κινήθηκε θεσμικά και νομικά, προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες και υπερασπίστηκε με συνέπεια τη βούληση της τοπικής κοινωνίας.

Σημαντική ήταν η συμβολή των αιρετών, των υπηρεσιών του Δήμου, των συνεργατών και όλων όσοι στάθηκαν από την πρώτη στιγμή στην προσπάθεια αυτή.

Όλοι μαζί εργαστήκαμε με έναν κοινό στόχο: να προστατεύσουμε τον τόπο μας και την ποιότητα ζωής των κατοίκων μας.

Σήμερα, αυτή η προσπάθεια δικαιώνεται. Είναι μια σημαντική ημέρα για τον Μελιγαλά και ολόκληρο τον Δήμο Οιχαλίας.

Η Αυτοδιοίκηση, όταν διεκδικεί με επιχειρήματα, επιμονή και αποφασιστικότητα, μπορεί να πετυχαίνει σημαντικές νίκες. Συνεχίζουμε να προστατεύουμε τον τόπο μας. Συνεχίζουμε να διεκδικούμε το καλύτερο για τον Δήμο Οιχαλίας. Με ευθύνη. Με αποφασιστικότητα. Με αποτέλεσμα”.