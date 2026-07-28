Η εταιρεία ΤΕΧΑΝ για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης

Παράλληλα, προαναγγέλλει ότι θα ακολουθήσει και δεύτερη σειρά ερωτημάτων.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας:

*«1) Ισχύει ότι ο πρόσφατος κύκλος ψευδών και συκοφαντικών δημοσιευμάτων για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης ξεκίνησε μετά την ανακήρυξη (στις 3.7.2026) του Αναδόχου σε δύο Διεθνείς Διαγωνισμούς προμήθειας εξοπλισμού ανακύκλωσης που διενέργησε η DRS HELLAS;

2. Ποιος επιχειρηματίας και για ποιο λόγο απευθύνθηκε σε τηλεοπτικό σταθμό και ζήτησε να παιχθεί ψευδές και συκοφαντικό θέμα για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης;

3. Για ποιο λόγο δημοσιεύματα επικαλούνται πόρισμα της ΕΔΕΛ για τιμή αγοράς 66.000 ευρώ, όταν το συγκεκριμένο πόρισμα Ελέγχου της ΕΔΕΛ αναφέρει ρητά ότι ανταγωνιστική εταιρία κατέθεσε οικονομική προσφορά 332.072 ευρώ (267.800 ευρώ πλέον ΦΠΑ) ανά Πολυκέντρο Ανακύκλωσης στον Διεθνή Διαγωνισμό του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου;

4. Για ποιο λόγο δεν ανοίγει η οικονομική προσφορά ανταγωνιστικής εταιρίας που κατέθεσε οικονομική προσφορά στον Διεθνή Διαγωνισμό του ΕΣΔΑ Κρήτης, ώστε να αποδειχθεί ότι και σε δεύτερο διαγωνισμό η ανταγωνιστική εταιρία προσέφερε τιμή 332.072 ευρώ;

5. Ισχύει ότι υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου (1345/2024) που έχει αποφασίσει αμετάκλητα ότι δεν υπάρχει καμία υπερκοστολόγηση, καμία φωτογραφική διάταξη και όλοι οι διαγωνισμοί για τα Πολυκέντρα Ανακύκλωσης είναι άψογοι;

6. Ποια είναι η οικογενειακή σχέση του πληρεξούσιου δικηγόρου της ανταγωνιστικής εταιρίας με Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου συγκεκριμένης κυβέρνησης επί οκτώ έτη;

7. Ποια είναι η σχέση σημερινού προέδρου κοινοβουλευτικού κόμματος, που με δηλώσεις του αναφέρεται σε κόστος 66.000 ευρώ ανά Πολυκέντρο, με τον εν λόγω Γενικό Γραμματέα του Υπουργικού Συμβουλίου και το συγκεκριμένο κόμμα;

8. Ο τομεάρχης ποιανού κοινοβουλευτικού κόμματος και με ποια ιδιότητα προσπάθησε να εντάξει φωτογραφικές τεχνικές προδιαγραφές υπέρ συγκεκριμένης εταιρίας στους διαγωνισμούς της DRS HELLAS;

9. Ισχύει ότι η πρέσβειρα της χώρας προέλευσης ανταγωνιστικής εταιρίας συναντήθηκε στην πρεσβεία με τον νόμιμο εκπρόσωπο οργανισμού της κυβέρνησης κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των προσφορών των ανοικτών διεθνών διαγωνισμών της DRS HELLAS, με αντικείμενο τους συγκεκριμένους διαγωνισμούς;

10. Για ποιο λόγο δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η λειτουργία Πολυκέντρων Ανακύκλωσης σε ΦΟΔΣΑ διακόπηκε με υπαιτιότητα εταιρίας, ενώ έχουν αναρτηθεί επίσημα δελτία Τύπου των ΦΟΔΣΑ σύμφωνα με τα οποία ολοκληρώθηκε η σύμβαση λειτουργίας και οι ίδιοι οι ΦΟΔΣΑ καθυστέρησαν να επιλέξουν νέο ανάδοχο;

Σύντομα ακολουθεί νέα δεκάδα αποκαλυπτικών ερωτημάτων και όλες οι αλήθειες θα αποκαλυφθούν άμεσα.»

Η ΤΕΧΑΝ Α.Β.Ε.Ε., σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, δραστηριοποιείται στον τομέα της κατασκευής και λειτουργίας αυτόματων μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης. Σε συνεργασία με την αμερικανική Envipco έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα μονάδα παραγωγής μηχανημάτων ανταποδοτικής ανακύκλωσης, ενώ αναφέρει ότι υλοποιεί πρόγραμμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης με δράσεις για το περιβάλλον, την παιδεία, την υγεία και την τοπική κοινωνία.