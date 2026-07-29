Σύνδεσμος Υδρευσης “Καπετάν Τέλλος Άγρας”: Εκλέχθηκαν τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής

17:46 29/07
Πιο συγκεκριμένα τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου για την 2η θητεία, της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχτηκαν οι σύμβουλοι Χαράλαμπος Αυρηλιώνης αντιπρόεδρος, αντιπρόσωπος του Δήμου Τριφυλίας και Μιχαήλ Καραβίδας, αντιπρόσωπος του Δήμου Πύλου Νέστορος. Αναπληρωματικό μέλος εκλέχτηκε ο Βασίλης Γεωργακλής, αντιπρόσωπος του Δήμου Μεσσήνης.
Τα μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου καθορίστηκαν σε οκτακόσια ευρώ. Ενώ ο αντιπρόεδρος δεν θα λαμβάνει έξοδα παράστασης.