Σύνδεσμος Υδρευσης “Καπετάν Τέλλος Άγρας”: Εκλέχθηκαν τα μέλη της εκτελεστικής επιτροπής

Μέλη της εκτελεστικής επιτροπής εξέλεξε το διοικητικό συμβούλιο του Συνδέσμου Ύδρευσης Καπετάν Τέλλος Άγρας» ενώ καθόρισε και τα μηνιαία έξοδα του προέδρου και του αντιπροέδρου.

Πιο συγκεκριμένα τακτικά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνδέσμου για την 2η θητεία, της αυτοδιοικητικής περιόδου 2024-2028 του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέχτηκαν οι σύμβουλοι Χαράλαμπος Αυρηλιώνης αντιπρόεδρος, αντιπρόσωπος του Δήμου Τριφυλίας και Μιχαήλ Καραβίδας, αντιπρόσωπος του Δήμου Πύλου Νέστορος. Αναπληρωματικό μέλος εκλέχτηκε ο Βασίλης Γεωργακλής, αντιπρόσωπος του Δήμου Μεσσήνης.

Τα μηνιαία έξοδα παράστασης του Προέδρου καθορίστηκαν σε οκτακόσια ευρώ. Ενώ ο αντιπρόεδρος δεν θα λαμβάνει έξοδα παράστασης.