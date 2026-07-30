Κιτριές - Καλλιανέικα: Ξαναπαρουσιάστηκε πρόβλημα υδροδότησης

Με την παρέμβαση που έγινε στην περιοχή των Κιτριών από τον Σύνδεσμο Υδρευσης Δήμων Καλαμάτας, Μεσσήνης και κοινοτήτων, αντιμετωπίστηκε το σοβαρό πρόβλημα υδροδότησης στις Κιτριές και στα Καλλιανέικα.

Αυτό επισήμανε στην “Ε” ο πρόεδρος του Συνδέσμου – δημοτικός σύμβουλος Καλαμάτας Χρήστος Μωραγιάννης.

Χθες ωστόσο ξαναπαρουσιάστηκε πρόβλημα, καθώς από το πρωί και μέχρι αργά το απόγευμα, όπου είχαμε την τελευταία ενημέρωση, οι Κιτριές και τα Καλλιανέικα δεν είχαν πάλι νερό. Αναλυτικά ο κ. Μωραγιάννης μας ενημέρωσε ότι τοποθετήθηκαν 3 δεξαμενές, 12 τόνων η καθεμία, ένα αντλητικό σύστημα που ανεβάζει το νερό στα 70 μέτρα, εκεί που βρίσκεται η δεξαμενή των Κιτριών και λάστιχο Φ90 σε απόσταση 1 χιλιομέτρου, που πηγαίνει το νερό στη δεξαμενή.

Ο κ. Μωραγιάννης διευκρίνισε ότι με αυτή την παρέμβαση λύθηκε προσωρινά το πρόβλημα, παρατηρώντας ότι την οριστική λύση θα δώσει μελέτη, που γίνεται για νέο και μεγάλο αγωγό από τη Βέργα μέχρι τις Κιτριές. Σύμφωνα με τη ενημέρωση του προέδρου, ο υφιστάμενος αγωγός από τη Βέργα προς Μικρή Μαντίνεια και παραλιακή Αβία είναι παλιός και από αμίαντο, ξεκινάει να είναι Φ500, συνεχίζει Φ250 και καταλήγει Φ140.

Ο κ. Μωραγιάννης σημείωσε ότι έχει αυξηθεί πολύ η ζήτηση νερού σε όλη αυτή την περιοχή, υπάρχει υπερκατανάλωση και οι δεξαμενές είναι σε ύψωμα. Και όλα αυτά ενώ οι δεξαμενές στο Κάστρο και τις Τούρλες είναι γεμάτες νερό. Μάλιστα, ο πρόεδρος του Συνδέσμου ανέφερε ότι “μέχρι τώρα, στα τέλη Ιουλίου, δεν έχει χρειαστεί να βάλουμε στο σύστημα της ύδρευσης τις γεωτρήσεις”. Καταλήγοντας, ανέφερε την την άριστη συνεργασία που είχε για την αντιμετώπιση του προβλήματος της υδροδότησης σε Κιτριές και Καλλιανέικα με τον πρόεδρο Δολών Πέτρο Φάσσο.