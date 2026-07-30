Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας: Προβολή της ταινίας "Διαζύγιο αλά Ιταλικά"

Παίζουν οι Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι, Ντανιέλα Ρόκα και Στεφανία Σαντρέλι. Η είσοδος είναι 5 ευρώ, 3 ευρώ για ανέργους και φοιτητές και πολύτεκνυς ενώ κάτω των 18 είναι ελεύθερη. Ο Φερντινάντο Τσεφαλού, ξεπεσμένος Σικελός αριστοκράτης, είναι εγκλωβισμένος σε έναν γάμο που δεν αντέχει και ερωτευμένος με τη νεαρή ξαδέλφη του. Στην Ιταλία της εποχής, όμως, το διαζύγιο δεν επιτρέπεται. Ετσι, ο Φερντινάντο αρχίζει να φαντάζεται έναν πιο «βολικό» τρόπο να απαλλαγεί από τη σύζυγό του. Ο Πιέτρο Τζέρμι υπογράφει μια από τις πιο αιχμηρές ιταλικές σάτιρες των αρχών της δεκαετίας του ’60, στοχεύοντας τον ανδρικό εγωισμό, την υποκρισία, τον καθολικό συντηρητισμό και τον λεγόμενο «κώδικα τιμής».

Ο Μαρτσέλο Μαστρογιάνι, με μουστάκι, βλέμμα παρακμής και κωμική ακρίβεια, δημιουργεί έναν ήρωα ταυτόχρονα γελοίο και αποκαλυπτικό. Το «Διαζύγιο αλά Ιταλικά» είναι μαύρη κωμωδία με κομψότητα και δηλητήριο: γελάς με τον παραλογισμό της πλοκής, αλλά πίσω από το γέλιο αποκαλύπτεται μια κοινωνία που μετατρέπει την επιθυμία, την τιμή και τον νόμο σε θέατρο υποκρισίας. Το «Διαζύγιο αλά Ιταλικά» υπήρξε μια από τις μεγάλες διεθνείς επιτυχίες της ιταλικής κωμωδίας. Κέρδισε το Όσκαρ Πρωτότυπου Σεναρίου, ενώ ήταν υποψήφιο και για Όσκαρ Σκηνοθεσίας για τον Πιέτρο Τζέρμι και Α’ Ανδρικού Ρόλου για τον Μαρτσέλο Μαστρογιάνι. Παρουσιάστηκε επίσης στο Φεστιβάλ Καννών, όπου τιμήθηκε ως καλύτερη κωμωδία, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως κλασικό δείγμα της ιταλικής σάτιρας.