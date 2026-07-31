Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας για τη φοιτητική στέγη: Προτάσεις για την αξιοποίηση κτιρίων, την παροχή κινήτρων και τη δημιουργία προσιτών κατοικιών

Η παρέμβαση του Συλλόγου μέσω του προέδρου του Γιάννη Κολοβού έρχεται με αφορμή τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της πανεπιστημιακής κοινότητας και ειδικότερα του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Οδυσσέα Σπηλιόπουλου, σχετικά με τις αυξανόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην αναζήτηση κατοικίας. Όπως τονίζει ο Σύλλογος, η φοιτητική κοινότητα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνικής και οικονομικής ζωής της Καλαμάτας. Η παρουσία των φοιτητών ενισχύει την κίνηση στην αγορά κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ενώ αρκετοί από αυτούς παραμένουν στην πόλη και τους θερινούς μήνες, εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του τουρισμού και της εστίασης, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ανάγκες σε προσωπικό είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Την ίδια στιγμή, η άνοδος των ενοικίων, η εξάπλωση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και η παλαιότητα σημαντικού μέρους του διαθέσιμου κτιριακού αποθέματος περιορίζουν σημαντικά τις επιλογές προσιτής και κατάλληλης στέγασης. Ο Σύλλογος υπογραμμίζει ότι η λύση δεν μπορεί να προκύψει μέσα από την αντιπαράθεση μεταξύ ιδιοκτητών, τουριστικής αγοράς και φοιτητών, αλλά μέσα από θεσμική συνεργασία και κίνητρα που θα δημιουργούν όφελος για όλες τις πλευρές.

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Μεταξύ των βασικών προτάσεων περιλαμβάνεται η αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων δημόσιων υποδομών μέσω Συμπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Ο Σύλλογος επαναφέρει την πρόταση για την ανακαίνιση της παλιάς Ιερατικής Σχολής Καλαμάτας και τη μετατροπή της σε σύγχρονη φοιτητική εστία. Σύμφωνα με την πρόταση, το κτίριο θα μπορούσε να φιλοξενεί φοιτητές κατά τους εννέα ή δέκα μήνες του ακαδημαϊκού έτους και να αξιοποιείται το καλοκαίρι για θερινά σχολεία, επισκέπτες ή τουριστική φιλοξενία. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλίζονταν έσοδα για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος. Αντίστοιχα, προτείνεται η αξιοποίηση αναξιοποίητων χώρων του Στρατοπέδου Καλαμάτας για τη δημιουργία φοιτητικών εστιών, καθώς και η σύναψη συμφωνιών μεταξύ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διάθεση δωματίων σε φοιτητές κατά τους χειμερινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση είναι περιορισμένη.

ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην παροχή σταθερών κινήτρων προς τους ιδιοκτήτες που επιλέγουν να διαθέσουν τα ακίνητά τους για μακροχρόνια φοιτητική μίσθωση. Σε αυτά περιλαμβάνονται φορολογικές ελαφρύνσεις, μειωμένος συντελεστής φορολογίας εισοδήματος, μείωση του ΕΝΦΙΑ και περιορισμός των δημοτικών τελών. Παράλληλα, προτείνεται να παρέχεται ευνοϊκή μοριοδότηση σε ιδιοκτήτες που μισθώνουν κατοικίες σε φοιτητές, όταν υποβάλλουν αιτήσεις σε προγράμματα ενεργειακής ή αισθητικής αναβάθμισης ακινήτων. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Σύλλογος εισηγείται τη δημιουργία ενός ειδικού προγράμματος «Ανακαινίζω – Ενοικιάζω σε Φοιτητή». Μέσω του προγράμματος θα επιδοτείται η ανακαίνιση κλειστών ή παλαιών διαμερισμάτων, με την προϋπόθεση ότι στη συνέχεια θα διατίθενται σε φοιτητές με προσιτό ενοίκιο.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Μία ακόμη πρόταση αφορά τη συγκρότηση κοινής ομάδας εργασίας, με τη συμμετοχή του Δήμου Καλαμάτας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, του Επιμελητηρίου Μεσσηνίας και παραγωγικών φορέων. Στόχος θα είναι η δημιουργία μιας αξιόπιστης ψηφιακής πλατφόρμας, στην οποία θα καταγράφονται με διαφάνεια η προσφορά και η ζήτηση φοιτητικής κατοικίας. Ο Σύλλογος συνδέει, επίσης, τη στεγαστική πολιτική με τη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς. Η ενίσχυση της αστικής συγκοινωνίας θα μπορούσε να διευρύνει τις περιοχές στις οποίες μπορούν να αναζητήσουν κατοικία οι φοιτητές, περιορίζοντας παράλληλα τη χρήση ιδιωτικών οχημάτων και τον κυκλοφοριακό φόρτο στην πόλη. Στις προτάσεις περιλαμβάνεται ακόμη η δημιουργία ειδικής κάρτας προνομίων, μέσω της οποίας οι φοιτητές θα έχουν πρόσβαση σε εκπτώσεις και προσφορές σε επιχειρήσεις εστίασης και εμπορίου, με στόχο τη μείωση του συνολικού κόστους διαβίωσής τους.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Ο Σύλλογος Εστίασης Μεσσηνίας προειδοποιεί ότι, εάν το ζήτημα της στέγασης δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως, η Καλαμάτα κινδυνεύει να χάσει σταδιακά την ελκυστικότητά της ως φοιτητικός προορισμός. Μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές συνέπειες στην τοπική οικονομία, στην αγορά εργασίας, στην εστίαση, στο εμπόριο και στην κοινωνική ζωή. Οι πιέσεις, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντείνονται τόσο από τη δημογραφική συρρίκνωση του φοιτητικού πληθυσμού όσο και από τις νέες επιλογές που δημιουργούνται στο ακαδημαϊκό τοπίο. Για τον λόγο αυτό, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι η αναπτυξιακή πορεία της Καλαμάτας δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στη θερινή τουριστική περίοδο, αλλά χρειάζεται ένα πιο ισορροπημένο μοντέλο, το οποίο θα διατηρεί την πόλη οικονομικά και κοινωνικά ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Όπως καταλήγει η παρέμβαση, διαθέσιμες και εφαρμόσιμες λύσεις υπάρχουν. Εκείνο που απαιτείται είναι πολιτική βούληση, κοινός σχεδιασμός και συνεργασία μεταξύ της αυτοδιοίκησης, του Πανεπιστημίου, των παραγωγικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας.