Στην Κρήτη κυβερνητικό κλιμάκιο - Σύσκεψη στην Περιφέρεια και αυτοψία στις πληγείσες περιοχές - Πού είναι κλειστά τα σχολεία

Στην Κρήτη μεταβαίνει σήμερα Δευτέρα διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο για σύσκεψη και αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από την κακοκαιρία.

Ειδικότερα, σήμερα μεταβαίνει στην Κρήτη διευρυμένο κυβερνητικό κλιμάκιο στο οποίο θα συμμετέχουν, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιάννης Ανδριανός, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, και ο γενικός γραμματέας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, Πέτρος Καμπούρης, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσε η κακοκαιρία στο νησί.

Στην Περιφέρεια Κρήτης θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, με αντικείμενο την αποτίμηση της κατάστασης, την καταγραφή των ζημιών και τον συντονισμό των ενεργειών για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας.

Στη συνέχεια, το κυβερνητικό κλιμάκιο θα μεταβεί στις πληγείσες περιοχές του Μυλοποτάμου, της Ιεράπετρας και του Οροπεδίου Λασιθίου, προκειμένου να ενημερωθεί επιτόπου για την κατάσταση και τις ανάγκες που έχουν προκύψει.

Ρέθυμνο: Κλειστά τα σχολεία του Δήμου Αμαρίου, λόγω της κακοκαιρίας

Αναστέλλεται σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου η διά ζώσης λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον δήμο Αμαρίου.

Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Αμαρίου με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού, καθώς τα δυσμενή καιρικά φαινόμενα εξακολουθούν να επηρεάζουν την περιοχή.

Παράλληλα, οι δυσκολίες που έχουν δημιουργηθεί στις μετακινήσεις, εξαιτίας των προβλημάτων στο οδικό δίκτυο, καθιστούν αναγκαία την αναστολή της διά ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας.

Κλειστά και Δευτέρα και Τρίτη τα σχολεία σε Κουλούκωνα και Ζωνιανά του δήμου Μυλοποτάμου

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Δευτέρα 5/10 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου όλα τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και οι παιδικοί σταθμοί στις Δημοτικές Ενότητες Κουλούκωνα και Ζωνιανών του Δήμου Μυλοποτάμου. Η σχετική απόφαση ελήφθη από τον δήμαρχο Μυλοποτάμου Γιώργο Κλάδο, καθώς εξακολουθούν να καταγράφονται προβλήματα μετά τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή.

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus για τα πλημμυρικά φαινόμενα στις πληγείσες περιοχές της Κρήτης

Ενεργοποιήθηκε η Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping για περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου 2026 από έντονα καιρικά φαινόμενα.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κατόπιν εντολής του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, η διεύθυνση Σχεδιασμού Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενεργοποίησε ως Εθνικό Σημείο Επαφής την Υπηρεσία Copernicus/Emergency Management Service - Mapping (κωδικός ενεργοποίησης EMSR933) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σκοπός της ενεργοποίησης είναι η παραγωγή χαρτογραφικών προϊόντων και δεδομένων για περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης, οι οποίες πλήττονται από την 1η Οκτωβρίου 2026 από έντονα καιρικά φαινόμενα, προς υποβοήθηση του έργου των φορέων που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στη διαχείριση των συνεπειών του φαινομένου.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, το αίτημα έγινε αποδεκτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναμένεται άμεσα η διάθεση σειράς χαρτογραφικών δεδομένων και προϊόντων, που προκύπτουν από ανάλυση δορυφορικών εικόνων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ