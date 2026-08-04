Διάσωση 32 μεταναστών στο Ταίναρο - Αναμένονται στο λιμάνι της Καλαμάτας

Στο λιμάνι της Καλαμάτας αναμένεται να φτάσουν μετά τις 10 το βράδυ της Τρίτης 32 μετανάστες, που επέβαιναν σε λέμβο και εξέπεμψαν σήμα κινδύνου, 62 ναυτικά μίλια νδ του ακρωτηρίου Ταίναρο.

Η μεταφορά τους στο λιμάνι της Καλαμάτας πραγματοποιείται αυτή την ώρα, με στελέχη του Λιμεναρχείου Καλαμάτας να προχωρούν στη συνέχεια στην καταγραφή τους, ενώ θα παραμείνουν προσωρινά στις αποθήκες του λιμανιού.

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