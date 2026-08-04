3ο Γυναικείο Λύκειο Καλαμάτας: Εκπαιδευτικοί σε πρόγραμμα στη Βουδαπέστη

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε από τις 6 έως τις 11 Ιουλίου στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο της διαπίστευσης Erasmus+ του σχολείου στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης.

Το πρόγραμμα επικεντρώθηκε σε σημαντικά ζητήματα της σύγχρονης σχολικής ζωής, όπως η διαχείριση των συγκρούσεων, η αντιμετώπιση των στερεοτύπων, των προκαταλήψεων και των διακρίσεων, καθώς και η ενίσχυση της ενσυναίσθησης, της συναισθηματικής νοημοσύνης, της συνεργασίας και της αποτελεσματικής επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, μελέτες περιπτώσεων, συζητήσεις και παιχνίδια ρόλων, οι συμμετέχοντες εξοικειώθηκαν με σύγχρονες μεθόδους αναγνώρισης και διαχείρισης περιστατικών εκφοβισμού, ενώ παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές πρόληψης, τεχνικές διαμεσολάβησης μεταξύ συνομηλίκων και δράσεις που συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δημοκρατικού και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος. Στην επιμόρφωση συμμετείχαν συνολικά εννέα εκπαιδευτικοί από την Ελλάδα, την Τσεχία, την Πολωνία, την Ισπανία και τη Γαλλία, γεγονός που έδωσε τη δυνατότητα ανταλλαγής εμπειριών και παιδαγωγικών πρακτικών από διαφορετικά ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα. Με την επιστροφή τους, οι δύο εκπαιδευτικοί του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας θα μεταφέρουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες που απέκτησαν στους μαθητές και στους συναδέλφους τους, μέσα από δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Η συμμετοχή στο πρόγραμμα εντάσσεται στη διαρκή προσπάθεια του 3ου ΓΕΛ Καλαμάτας για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών του, την ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας και τη διαμόρφωση ενός σχολείου στο οποίο κάθε μαθητής αισθάνεται ασφαλής, αποδεκτός και ισότιμος.