Μουσείο Χαρακτικής “Τάκης Κατσουλίδης”: Παρουσίαση του νέου βιβλίου του Κωνσταντίνου Μισσού

Παρουσιάζεται την Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 8.30 μ.μ., στο Μουσείο Χαρακτικής «Τάκης Κατσουλίδης» στη Μεσσήνη, το νέο βιβλίο του Κωνσταντίνου Μισσού, με τίτλο «Εκτοκότυλος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Αργοναύτης».

Την εκδήλωση συνδιοργανώνουν ο Δήμος Μεσσήνης και ο Σύλλογος Απανταχού Νησιωτών «Ο Πάμισος». Για το βιβλίο θα μιλήσουν η εκπαιδευτικός και συγγραφέας Φιλή Ντόγκα και ο αντιδήμαρχος Καλαμάτας Βασίλης Παπαευσταθίου, ενώ τον συντονισμό της εκδήλωσης θα έχει η πρόεδρος της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων, Νικολίνα Λέκκα. Η παρουσίαση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ενωσης Μεσσήνιων Συγγραφέων και του Μουσείου Χαρακτικής «Τάκης Κατσουλίδης».