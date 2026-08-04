Εκπαιδευτήρια Μπουγά: Μοναδικές εμπειρίας σε Summer School στην Αγγλία

Τη μαθητική αποστολή, από την 1η έως τις 10 Ιουλίου, συνόδευσαν η Ιωάννα Μπούγα και η Τίνα Γιαννακέα.

Το Summer School δεν ήταν απλώς ένα πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας. Ήταν μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία, όπου η γλώσσα έγινε το καθημερινό μέσο επικοινωνίας σε ένα πραγματικά διεθνές περιβάλλον. Με την άφιξή τους, οι μαθητές συμμετείχαν σε placement, speaking και writing tests, ώστε να ενταχθούν σε τμήματα ανάλογα με το επίπεδο γνώσεών τους. Από την πρώτη κιόλας ημέρα βρέθηκαν σε πολυεθνικές τάξεις, συνεργαζόμενοι με συνομηλίκους από την Ιταλία, την Ισπανία,την Σαουδική Αραβία και πολλές ακόμη χώρες. Τα μαθήματα βασίζονταν στη βιωματική μάθηση. Μέσα από δημιουργικά projects, παρουσιάσεις, debates, essays, Kahoot, παιχνίδια ρόλων και δραστηριότητες επικοινωνίας, οι μαθητές χρησιμοποίησαν την αγγλική γλώσσα σε πραγματικές συνθήκες, ενισχύοντας τόσο τη γλωσσική τους επάρκεια όσο και την αυτοπεποίθησή τους. Οι ίδιοι περιέγραψαν ότι η καθημερινή συνεργασία με μαθητές διαφορετικών εθνικοτήτων τούς βοήθησε να γνωρίσουν νέους πολιτισμούς, να ανταλλάξουν ιδέες, να δημιουργήσουν φιλίες και να αντιληφθούν στην πράξη ότι η γλώσσα αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο επικοινωνίας. Η ιδιαίτερα θετική εικόνα της ελληνικής αποστολής επιβεβαιώθηκε και από την Ακαδημαϊκή Διευθύντρια του προγράμματος, η οποία συνεχάρη τους μαθητές για τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την υπευθυνότητά τους, επισημαίνοντας ότι το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας των περισσότερων παιδιών ήταν ιδιαίτερα υψηλό, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο. Η ζωή στο University of Essex αποτέλεσε μια ξεχωριστή εμπειρία για όλους. Οι μαθητές διέμειναν στις πανεπιστημιακές εστίες, ακολουθώντας την καθημερινότητα μιας σύγχρονης πανεπιστημιούπολης, με κοινά γεύματα, οργανωμένο ακαδημαϊκό πρόγραμμα και ένα πλούσιο πρόγραμμα απογευματινών και βραδινών δραστηριοτήτων. Παράλληλα συμμετείχαν σε αθλητικές, δημιουργικές και πολιτιστικές δράσεις που ενίσχυσαν τη συνεργασία και την επικοινωνία μεταξύ μαθητών διαφορετικών εθνικοτήτων. Έπαιξαν ποδόσφαιρο, τένις, μπάντμιντον και άλλα ομαδικά παιχνίδια, συμμετείχαν στο Football Tournament, στις βραδιές Scotland Culture Night και England Culture Night, στο Language-Based Activity Day, στα Challenges, στο Movie Night, στο Karaoke, στο Quiz night και σε πολλές ακόμη δραστηριότητες που τους έδωσαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν και να γνωρίσουν καλύτερα τους συμμαθητές τους από όλο τον κόσμο. Η εκπαιδευτική εμπειρία συμπληρώθηκε από επισκέψεις σε μερικούς από τους σημαντικότερους προορισμούς της Αγγλίας. Η ολοκλήρωση του προγράμματος σηματοδοτήθηκε από την Graduation Ceremony, κατά την οποία όλοι οι μαθητές παρέλαβαν τα πιστοποιητικά παρακολούθησής τους, επισφραγίζοντας δέκα ημέρες γεμάτες γνώση, εμπειρίες και προσωπική εξέλιξη. Περισσότερο όμως από το πιστοποιητικό, οι μαθητές επέστρεψαν στην Ελλάδα έχοντας αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στη χρήση της αγγλικής γλώσσας, νέες φιλίες από διαφορετικές χώρες, σημαντικές εμπειρίες ζωής και αναμνήσεις που θα τους συνοδεύουν για πολλά χρόνια. Το Summer School 2026 ολοκληρώθηκε αφήνοντας στους μαθητές πολύ περισσότερα από ένα πιστοποιητικό συμμετοχής. Τους χάρισε γνώσεις, εμπειρίες, νέες φιλίες, αυτοπεποίθηση και μια ουσιαστική επαφή με έναν διαφορετικό πολιτισμό. Απέδειξε, για ακόμη μία χρονιά, ότι όταν η εκπαίδευση συναντά τη βιωματική μάθηση, το αποτέλεσμα είναι μια εμπειρία που συνοδεύει τους νέους για μια ζωή.