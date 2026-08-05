Επιμένουν οι περίοικοι για το δρομάκι της Γεωργίου Βιζυηνού στην Ανατολική Παραλία Καλαμάτας, το πρώτο παράλληλο της Ναυαρίνου και κάθετο στη Γεωργίου Καρέλια, που είναι χαρακτηρισμένο πεζόδρομος από το σχέδιο πόλης.

Ο πεζόδρομος, όμως, δεν έχει υλοποιηθεί και κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται. Μάλιστα, ο Δήμος έχει ρίξει χαλίκι και αυτοκίνητα και μηχανάκια κινούνται με ταχύτητα, σηκώνοντας σκόνη και απειλώντας με τροχαίο ατύχημα, ενώ παρκάρουν και δυσκολεύουν την κυκλοφορία. Ζητούν να φτιαχτεί ο πεζόδρομος, να διαμορφωθεί με το υλικό που πρέπει και να υπάρξει σήμανση, για να λειτουργήσει. Οι άνθρωποι περιμένουν από τη δημοτική αρχή να ενδιαφερθεί για την Γεωργίου Βιζυηνού και να εφαρμόσει το σχέδιο πόλης.

Γ.Σ.