11:13 07/08
Ο πεζόδρομος, όμως, δεν έχει υλοποιηθεί και κάτοικοι της περιοχής διαμαρτύρονται. Μάλιστα, ο Δήμος έχει ρίξει χαλίκι και αυτοκίνητα και μηχανάκια κινούνται με ταχύτητα, σηκώνοντας σκόνη και απειλώντας με τροχαίο ατύχημα, ενώ παρκάρουν και δυσκολεύουν την κυκλοφορία. Ζητούν να φτιαχτεί ο πεζόδρομος, να διαμορφωθεί με το υλικό που πρέπει και να υπάρξει σήμανση, για να λειτουργήσει. Οι άνθρωποι περιμένουν από τη δημοτική αρχή να ενδιαφερθεί για την Γεωργίου Βιζυηνού και να εφαρμόσει το σχέδιο πόλης.
Γ.Σ.