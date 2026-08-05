Το ΚΑΠΡΟΣ 2026 στα Πάνω Τσέρια

Το ΚΑΠΡΟΣ 2026 θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Αυγούστου έως τις 6 Σεπτεμβρίου στα Πάνω Τσέρια. Δέκα διαφορετικοί καλλιτέχνες, σε επτά σημεία του χωριού και στους τρεις οικισμούς του, δημιουργούν ένα ιδιαίτερο εικαστικό περιβάλλον με επίκεντρο την εικόνα.

Κυρίως φωτογραφικά έργα, αλλά και δημιουργίες εμπνευσμένες από τη σύνθεση της εικόνας, καταλαμβάνουν χώρους από τη στάση του λεωφορείου έως το δημοτικό σχολείο, από τα καφενεία έως το δημοτικό γραφείο, ακόμη και έναν χώρο στάθμευσης. Παράλληλα, ένα σπίτι υπό ανακαίνιση και ένα ημιτελές κτίριο εντάσσονται στην προσπάθεια αναδιατύπωσης και επαναχρησιμοποίησης του δημόσιου χώρου.

Πρόκειται για μια συνομιλία με το κοινό, με αφορμή έργα που προέρχονται από άλλες περιοχές της χώρας, αλλά και από το εξωτερικό. Φωτογραφίες, κινούμενα σχέδια, κολάζ, ζωγραφισμένα θετικά φιλμ και μικρού μήκους ταινίες προϊδεάζουν τους επισκέπτες ότι το χωριό έχει μετατραπεί σε μια υπαίθρια γκαλερί μεγάλης κλίμακας. Το σκηνικό του πέτρινου οικισμού γίνεται πεδίο έκφρασης δημιουργών, οι οποίοι καταθέτουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και εμμονές, διατηρώντας πάντοτε τη σύνδεση με την καθημερινή ζωή του τόπου. Στο πρόγραμμα του ΚΑΠΡΟΣ 2026 περιλαμβάνονται επίσης εργαστήρια, ομιλίες, ξεναγήσεις, καθώς και εκδηλώσεις-έκπληξη για το κοινό. Την καλλιτεχνική επιμέλεια και τη διοργάνωση του φεστιβάλ έχουν οι Ιωάννης Τζανετέας και Παναγιώτης Μαΐδης, με την υποστήριξη των O.art.ath και FULK*.