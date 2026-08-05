Οι ευθύνες για το Πολυλίμνιο

Στην “Ελευθερία” της Δευτέρας 3/8 έγινε παρουσίαση της συγκέντρωσης διαμαρτυρίας κατοίκων της Χαραυγής, για την εγκατάλειψη του Πολυλιμνίου.

Στη δημοσίευση θα μου επιτρέψετε να προσθέσω ενέργειες και εμπειρίες από την πλευρά μου, για τη σωτηρία και την αξιοποίηση του φυσικού μνημείου, που μπορεί υπό προϋποθέσεις να συμβάλει στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.

Κατά τη θητεία μου ως Περιφερειάρχης είχαν τοποθετηθεί δύο φύλακες, με αρμοδιότητα τον καθαρισμό του χώρου και την υποστήριξη των επισκεπτών. Οι φύλακες επιλέγονταν από το χωριό, με εισήγηση πάντα του Προέδρου και με κριτήριο την υπευθυνότητα και την αγάπη για το φυσικό μνημείο. Ανάλογα γίνονταν και για τη Νέδα.

Το πιο σημαντικό είναι ότι ανατέθηκε μελέτη προστασίας, αποκατάστασης και ανάδειξης του Πολυλιμνίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στον καθηγητή κ. Ευθύμιο Λέκκα, κόστους 55.000 ευρώ, η οποία και παραδόθηκε έγκαιρα και η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει παρεμβάσεις ασφαλείας ύψους 1,5 εκατ. ευρώ. Πρόσφατα συνάντησα τον κ. Λέκκα, οποίος με ρώτησε για την τύχη της μελέτης, για την οποία είχε επισκεφθεί αυτοπροσώπως τον χώρο δύο φορές.

Για την εγκατάλειψη του Πολυλιμνίου, που μπορεί να φέρει προβολή, θέσεις εργασίας και ανάπτυξη, τα επιχειρήματα «περί αρμοδιοτήτων» αποτελούν ανεύθυνες δικαιολογίες και απουσία ενδιαφέροντος. Η αρμοδιότητα του χώρου μπορεί να ανήκει στο υπουργείο Περιβάλλοντος, όμως η υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Υπουργείου και Περιφέρειας για την παρέμβαση στο χώρο αποτελεί συνήθη και απολύτως νόμιμη ενέργεια.

Χρήματα υπάρχουν στο «πράσινο Ταμείο», υπηρεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, που σημειώνω ότι διέθεσε τα 3.5 εκατ. ευρώ μόνο για τη μελέτη δημιουργίας ποδηλατόδρομου (!) στη σιδηροδρομική γραμμή, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων.

Συμπερασματικά, μελέτη υπάρχει, πληρωμένη και συνταγμένη από τον πλέον αρμόδιο, πολιτική βούληση και ενεργοποίηση απαιτούνται για την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, ώστε να υπάρξει εκσυγχρονισμός και ασφάλεια στο Πολυλίμνιο. Για τη λειτουργία του χώρου στη συνέχεια μπορεί να υπογραφεί νέα προγραμματική σύμβαση μεταξύ Υπουργείου, Περιφέρειας και Δήμου. Η κινητοποίηση των πολιτών αποτελεί κραυγή αγωνίας και ασφαλώς συμβάλλει στην ανάδειξη του Πολυλίμνιου, ως χώρου σπουδαίου φυσικού κάλλους και ως πυλώνα ανάπτυξης μιας περιοχής, που γνωρίζει την εγκατάλειψη.