Εντατικοί ρυθμοί στο Καλαμάτα - Μεθώνη: Εργασίες σε πολλά σημεία του οδικού άξονα

Με εντατικούς ρυθμούς σε διάφορα μέτωπα προχωρούν οι εργασίες στον οδικό άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, το πιο σημαντικό έργο της Μεσσηνίας που υλοποιείται αυτή την περίοδο. Βαριά μηχανήματα έργων και φορτηγά δουλεύουν αδιάκοπα σε διάφορα σημεία, πριν και μετά τον Ριζόμυλο, όπου προβλέπονται παρακάμψεις οικισμών και βελτιώσεις – διαπλατύνσεις της υφιστάμενης εθνικής οδού.

Παράλληλα, κατά πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Πύλου – Νέστορος συμφώνησε στην 5η παράταση ισχύος εκτροπής της κυκλοφορίας, λόγω αποκλεισμού τμήματος της εθνικής οδού Καλαμάτας – Πύλου, μεταξύ Ισόπεδου Κόμβου Σουληναρίου και Κόμβου Πανοράματος έως τις 30 Νοεμβρίου.

Και αυτό γιατί υπάρχει επικινδυνότητα εκσκαφών ορύγματος σε απόσταση 550 μέτρων, στις στροφές πριν την Πύλο, στο πλαίσιο του έργου του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη.

Υπέρ της νέας παράτασης ψήφισαν 14 σύμβουλοι της δημοτικής αρχής και κατά οι σύμβουλοι της μείζονος μειοψηφίας Δημήτρης Καφαντάρης και Εφη Σπυροπούλου και ο ανεξάρτητος σύμβουλος Ηλίας Κανάκης.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τη “Διαύγεια”, εισηγούμενος το θέμα ο δήμαρχος Παναγιώτης Καρβέλας έθεσε υπόψη του Συμβουλίου σχετικό έγγραφο του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, που ζητούσε την σύμφωνη γνώμη του Σώματος για την 5η παράταση ισχύος εκτροπής κυκλοφορίας στην εθνική οδό έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ο κ. Καρβέλας ανέφερε ότι “η στενότητα του χώρου, η έντονη κατά μήκος κλίση και το γεγονός ότι οι εργασίες εκσκαφής βρίσκονται σε εξέλιξη, καθιστούν προς το παρόν αδύνατη την ασφαλή απόδοση του συγκεκριμένου τμήματος της εθνικής οδού 82 στην κυκλοφορία. Με βάση τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι η διακοπή κυκλοφορίας, όσο δυσχερής και αν είναι για τους πολίτες και τους επαγγελματίες της περιοχής, είναι επιβεβλημένη για λόγους ασφάλειας των διερχομένων και για την απρόσκοπτη πρόοδο των εργασιών, που θα εξυπηρετήσουν μελλοντικά τη σύνδεση και την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Ωστόσο, ζητούμε από το υπουργείο Υποδομών να μεριμνήσει άμεσα κατά το διάστημα της διακοπής κυκλοφορίας για τα εξής: Την αποκατάσταση του αποκλεισμένου τμήματος της εθνικής οδού 82, στο τμήμα Ι.Κ. Σουληναρίου έως Ι.Κ. Πανοράματος. Τη συντήρηση των 4 γεφυρών του οδικού δικτύου, οι οποίες επιβαρύνονται καθημερινά λόγω της αυξημένης χρήσης τους από βαρέα οχήματα. Τη βελτίωση της βατότητας των παράπλευρων οδών, μέσω των οποίων διοχετεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων. Την ένταξη στο ανωτέρω έργο κατασκευής ΣΔΙΤ της παράκαμψης της πόλης της Πύλου, συνολικού μήκους 3,7 χιλιομέτρων, καθώς πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας, και κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υλοποίησής του, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων, η ασφάλεια των πολιτών της Πύλου και των επισκεπτών της. Θεωρούμε ότι οι ανωτέρω ενέργειες είναι απαραίτητες, ώστε να περιοριστεί η όχληση στους κατοίκους και στους διερχόμενους οδηγούς, καθώς και η φθορά της υφιστάμενης υποδομής”.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι Δημήτρης Καφαντάρης και Εφη Σπυροπούλου δήλωσαν ότι δεν συμφωνούν και καταψηφίζουν την παράταση ισχύος εκτροπής κυκλοφορίας έως 30-11-2026, αναφέροντας: “Συμφωνούμε με την άμεση ολοκλήρωση των έργων που εκτελούνται στον οδικό άξονα Καλαμάτας - Μεθώνης και παράλληλα πρέπει να λάβουμε μέριμνα για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων. Να εξεταστεί άμεσα η δυνατότητα κάποιες ώρες την ημέρα να δίνεται ο δρόμος σε κυκλοφορία για την διευκόλυνση των διερχόμενων και να βελτιωθούν οι παράλληλοι οδοί, ώστε να υπάρχει ασφαλής και γρήγορη διέλευση.

Ο ανεξάρτητος σύμβουλος Ηλίας Κανάκης έκανε λόγο για “θεσμική εκτροπή στον Δήμο Πύλου – Νέστορος” κα ανέφερε: “Όταν ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και μαζί του ο δήμαρχος αποφασίζουν να αντιμετωπίσουν τον θεσμό σαν προσωπικό τους εργαλείο, τότε η αυτοδιοίκηση μετατρέπεται σε θέατρο σκιών. Δεν μιλάμε πλέον για ένα Συμβούλιο που συζητά και αποφασίζει δημοκρατικά, αλλά για μια σκηνή όπου λίγοι επιβάλλουν τη θέλησή τους στους πολλούς. Το πρόσφατο παράδειγμα με το κλείσιμο του δρόμου χωρίς επαρκή σχεδιασμό παρακαμπτηρίων είναι αποκαλυπτικό. Οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια απόφαση που ελήφθη ερήμην τους, με πρόχειρο σχεδιασμό και χωρίς καμία μέριμνα για τις συνέπειες στην καθημερινότητα και την οικονομική ζωή της περιοχής.

Οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, αντί να αποτελούν πεδίο ζύμωσης ιδεών και συμμετοχής, καταντούν διαδικασίες τυπικές, σχεδόν μηχανικές, όπου οι αποφάσεις περνούν σαν να πρόκειται για εταιρικό πρακτικό. Κι όλα αυτά με την πλήρη κάλυψη ή την ενεργή συμμετοχή εκείνων που θα έπρεπε να υπερασπίζονται τη θεσμική λειτουργία: του Προέδρου και του Δημάρχου. Αυτή η συμπεριφορά δεν είναι απλώς αδιαφορία. Είναι θεσμική εκτροπή. Είναι περιφρόνηση απέναντι στους δημότες, στους επαγγελματίες, στους εργαζόμενους. Είναι η μετατροπή ενός θεσμού που χτίστηκε για να υπηρετεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία σε προσωπικό εργαλείο διαχείρισης και επιβολής.

Η κοινωνία του Δήμου Πύλου - Νέστορος δεν μπορεί και δεν πρέπει να παρακολουθεί σιωπηλή. Διότι κάθε φορά που κλείνει ένας δρόμος χωρίς σχέδιο, κάθε φορά που μια συνεδρίαση υποβαθμίζεται σε διαδικασία - σφραγίδα, κάθε φορά που οι δημότες αγνοούνται, κλείνει κι ένας δρόμος της δημοκρατίας. Και αυτοί οι δρόμοι δεν ανοίγουν εύκολα`.

Απαντώντας ο δήμαρχος παρατήρησε: “Το μόνο που έχω να πω είναι, ότι ο ίδιος με τις τοποθετήσεις του υποβαθμίζει τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου και προφανώς ενοχλείται που είναι τόσο μεγάλο έργο για την περιοχή μας, που με τις πράξεις και τις ενέργειες μας συμβάλουμε θετικά στην ομαλή και γρήγορη κατασκευή του”.

Γ.Σ.