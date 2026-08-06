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Πέμπτη, 06 Αυγούστου 2026 09:42

ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

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ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω

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Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν άνεργοι ηλικίας 55 έως 67 ετών. Καλύπτονται επίσης άτομα από 67 έως 74 ετών, εφόσον δεν έχουν συγκεντρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για να αποκτήσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα.

Οι προσλήψεις πραγματοποιούνται για 12 μήνες, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη ένα έτος. Για κάθε ωφελούμενο η ΔΥΠΑ επιδοτεί το 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ τον μήνα.

Αίτηση μπορούν να καταθέσουν δήμοι, περιφέρειες, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, περιφερειακές υπηρεσίες της Κεντρικής Διοίκησης και η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Στη διαδικασία μπορούν ακόμη να συμμετάσχουν δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, καθώς και επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Σημειώνεται τέλος ότι η χρηματοδότηση των 8.000 πρόσθετων θέσεων ανέρχεται σε 144 εκατ. ευρώ, ενώ η συνολική δαπάνη του προγράμματος αναμένεται να ξεπεράσει τα 660 εκατ. ευρώ. Βασικός του προσανατολισμός είναι η επιστροφή στην εργασία ανέργων που, λόγω ηλικίας, αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες στην επαγγελματική επανένταξη ή χρειάζονται επιπλέον ένσημα πριν από τη συνταξιοδότηση.

 

Κατηγορία Οικονομία
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