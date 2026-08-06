Τι λένε τα ζώδια σήμερα (6/8)

Κριός

Η Σελήνη κινείται σήμερα στον 2ο σου και στρέφει την προσοχή σου στα οικονομικά, στις πρακτικές ανάγκες και σε όσα σου προσφέρουν ασφάλεια. Είναι μια καλή ημέρα για να οργανώσεις καλύτερα τα έξοδά σου, να τακτοποιήσεις υποχρεώσεις ή να αξιοποιήσεις πιο σωστά τα χρήματά σου. Η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και στον 7ο σου, εγκαινιάζοντας μια ιδιαίτερα ευνοϊκή περίοδο για τις σχέσεις και τις συνεργασίες σου. Η συνεννόηση με τους/ις άλλους/ες γίνεται ευκολότερη, οι αποστάσεις μπορούν να γεφυρωθούν και μια σημαντική γνωριμία ενδέχεται να αποκτήσει μεγαλύτερη προοπτική.

Ταύρος

Η Σελήνη βρίσκεται στο ζώδιό σου και σε βοηθά να έρθεις πιο κοντά στις προσωπικές σου ανάγκες, να εκφράσεις τα συναισθήματά σου και να πάρεις πρωτοβουλίες που σε αφορούν άμεσα. Η διάθεσή σου είναι πιο σταθερή, ενώ εκπέμπεις σιγουριά και μπορείς να κερδίσεις ευκολότερα την προσοχή των άλλων. Ωστόσο, χρειάζεται να αποφύγεις την επιμονή σε καταστάσεις που απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία. Η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και στον 6ο σου, βελτιώνοντας το κλίμα στην εργασία και στην καθημερινότητά σου. Μια ευχάριστη εξέλιξη στον εργασιακό χώρο μπορεί να ανανεώσει την διάθεσή σου.

Δίδυμοι

Η ανάγκη να απομακρυνθείς για λίγο από τη φασαρία της καθημερινότητας γίνεται εντονότερη, καθώς η Σελήνη κινείται στον 12ο σου. Απόφυγε να πιέσεις τον εαυτό σου και άφησε περισσότερο χώρο για ξεκούραση και συναισθηματική αποφόρτιση. Μια υπόθεση που σε προβληματίζει μπορεί να χρειάζεται χρόνο προτού ξεκαθαρίσει, γι’ αυτό μην οδηγηθείς σε βιαστικά συμπεράσματα. Την ίδια στιγμή, η είσοδος της Αφροδίτης στον Ζυγό και στον 5ο σου φέρνει έναν πιο δημιουργικό αέρα στη ζωή σου. Δημιουργικά σχέδια μπορούν επίσης να αναδειχθούν και να σου προσφέρουν ικανοποίηση.

Καρκίνος

Η Σελήνη κινείται στον 11ο σου και δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες για να στραφείς σε φίλους/ες, ομάδες και ανθρώπους που συμμερίζονται τις ιδέες σου. Μια συζήτηση μπορεί να σε βοηθήσει να δεις πιο αισιόδοξα ένα μελλοντικό σχέδιο ή να λάβεις την υποστήριξη που χρειάζεσαι. Παράλληλα, η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και στον 4ο σου, φέρνοντας περισσότερη ηρεμία και αρμονία στο σπίτι και στην οικογενειακή σου ζωή. Οι σχέσεις με τα αγαπημένα σου πρόσωπα βελτιώνονται, ενώ παλιές διαφωνίες μπορούν να ξεπεραστούν ευκολότερα. Ισως θελήσεις να ανανεώσεις τον χώρο σου.

Λέων

Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις και οι στόχοι έρχονται σήμερα σε πρώτο πλάνο, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στον 10ο σου. Θέλεις να αποδείξεις τις ικανότητές σου και να εξασφαλίσεις αναγνώριση, γι’ αυτό χρειάζεται να διατηρήσεις την υπομονή σου απέναντι σε πρόσωπα που έχουν διαφορετικές απαιτήσεις. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Ζυγό και στον 3ο σου κάνει την επικοινωνία ευχάριστη και σε βοηθά να εκφράσεις με γοητευτικό τρόπο τις σκέψεις σου. Συζητήσεις και διαπραγματεύσεις μπορούν να έχουν θετική κατάληξη. Οι σχέσεις με αδέλφια ή κοντινά πρόσωπα βελτιώνονται αισθητά.

Παρθένος

Με τη Σελήνη στον 9ο σου, αισθάνεσαι την ανάγκη να απομακρυνθείς από τη ρουτίνα και να αναζητήσεις νέες εμπειρίες και διαφορετικές παραστάσεις. Ευνοούνται η μελέτη, οι επαφές με το εξωτερικό, οι μετακινήσεις και η προετοιμασία ενός ταξιδιού ή ενός μελλοντικού σχεδίου. Η αισιοδοξία ενισχύεται και σε βοηθά να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση με ψυχραιμία. Η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και στον 2ο σου, δημιουργώντας καλές προϋποθέσεις για τα οικονομικά σου. Μπορεί να εμφανιστεί μια νέα πηγή εσόδων, μια πρόταση ή η δυνατότητα να αξιοποιήσεις ένα ταλέντο σου.

Ζυγός

Η Σελήνη κινείται στον 8ο σου και σε καλεί να ασχοληθείς με οικονομικές υποχρεώσεις, οφειλές ή εκκρεμότητες που δεν μπορούν να αναβληθούν. Τα συναισθήματά σου αποκτούν ένταση και ίσως θελήσεις να καταλάβεις βαθύτερα τις προθέσεις ενός προσώπου. Η Αφροδίτη περνά στο ζώδιό σου και σηματοδοτεί την έναρξη μιας ιδιαίτερα ευνοϊκής περιόδου για την προσωπική και αισθηματική σου ζωή. Η κοινωνικότητα και η αυτοπεποίθησή σου ενισχύονται, επιτρέποντάς σου να προσελκύσεις ανθρώπους και ευκαιρίες. Ευνοούνται οι αλλαγές στην εμφάνιση και οι προσωπικές πρωτοβουλίες.

Σκορπιός

Οι σχέσεις και οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο, καθώς η Σελήνη βρίσκεται στον 7ο σου και αυξάνει την ανάγκη για επικοινωνία. Είναι μια καλή ημέρα για να πλησιάσεις το πρόσωπο που σε ενδιαφέρει, να ακούσεις τις ανάγκες του και να αναζητήσεις κοινές λύσεις. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Ζυγό και στον 12ο σου, δημιουργεί μια εσωστρεφή διάθεση στην αισθηματική σου ζωή. Τα συναισθήματά σου μπορεί να παραμείνουν κρυφά, ή μια ιστορία από το παρελθόν να επιστρέψει στο προσκήνιο. Το επόμενο διάστημα χρειάζεσαι περισσότερο χρόνο για να καταλάβεις τι πραγματικά επιθυμείς.

Τοξότης

Η καθημερινότητα αποκτά πιο απαιτητικούς ρυθμούς με τη Σελήνη στον 6ο σου και είναι πιθανό να χρειαστεί να διευθετήσεις αρκετές εργασιακές ή πρακτικές υποχρεώσεις. Η σωστή οργάνωση θα σε βοηθήσει να ανταποκριθείς χωρίς άγχος και να βρεις χρόνο για να φροντίσεις περισσότερο την υγεία και τη φυσική σου κατάσταση. Η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και στον 11ο σου, εγκαινιάζοντας μια ευχάριστη περίοδο για την κοινωνική σου ζωή, τις φιλίες και τα μελλοντικά σου σχέδια. Νέοι άνθρωποι μπορούν να μπουν στη ζωή σου, ενώ μια φιλική γνωριμία ίσως αποκτήσει πιο προσωπικό χαρακτήρα.

Αιγόκερως

Η Σελήνη κινείται στον 5ο σου και σε βοηθά να αφήσεις για λίγο στην άκρη τις ευθύνες, ώστε να ασχοληθείς με όσα σου προσφέρουν χαρά και δημιουργική ικανοποίηση. Η αισθηματική σου διάθεση ενισχύεται και μπορείς να περάσεις όμορφες στιγμές με το ταίρι ή τα παιδιά σου. Η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και στον 10ο σου, βελτιώνοντας σημαντικά τις συνθήκες στην επαγγελματική σου ζωή. Η καλή εικόνα που προβάλλεις σε βοηθά να κερδίσεις την εκτίμηση ανωτέρων, συνεργατών ή ανθρώπων που μπορούν να υποστηρίξουν τις φιλοδοξίες σου. Ευνοούνται οι συμφωνίες και οι δημόσιες σχέσεις.

Υδροχόος

Με τη Σελήνη στον 4ο σου, η προσοχή σου στρέφεται στην οικογένεια και σε υποθέσεις που επηρεάζουν άμεσα τη συναισθηματική σου ασφάλεια. Ισως χρειαστεί να στηρίξεις ένα συγγενικό πρόσωπο, να διευθετήσεις μια οικογενειακή εκκρεμότητα ή να αφιερώσεις χρόνο στην ξεκούρασή σου. Η είσοδος της Αφροδίτης στον Ζυγό και στον 9ο σου ανοίγει μπροστά σου μια περίοδο νέων εμπειριών και ευχάριστων προοπτικών. Ταξίδια, σπουδές, σεμινάρια και επαφές με ανθρώπους που ζουν μακριά ευνοούνται ιδιαίτερα.

Παράλληλα, νομικές ή εκπαιδευτικές υποθέσεις μπορούν να εξελιχθούν θετικά.

Ιχθύες

Συζητήσεις, μετακινήσεις και καθημερινές επαφές αυξάνονται με τη Σελήνη στον 3ο σου, δημιουργώντας μια ημέρα γεμάτη πληροφορίες και πρακτικές υποχρεώσεις. Ενα μήνυμα ή μια συνάντηση μπορεί να σου προσφέρει τη λύση που αναζητούσες, ενώ οι επαφές με κοντινά πρόσωπα γίνονται πιο ουσιαστικές. Η Αφροδίτη περνά στον Ζυγό και στον 8ο σου, φέρνοντας εξελίξεις τόσο στην αισθηματική όσο και στην οικονομική σου ζωή. Ευνοούνται οικονομικές συμφωνίες, ρυθμίσεις οφειλών, κοινά έσοδα ή χρήματα που προέρχονται από τρίτους. Απόφυγε να χρησιμοποιήσεις την ανασφάλειά σου ως τρόπο ελέγχου.