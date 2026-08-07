Η Ενωση Γονέων Καλαμάτας για τη φοιτητική στέγη

“Η Καλαμάτα μπορεί και πρέπει να είναι μια πόλη που υποδέχεται τους φοιτητές της με σεβασμό και αλληλεγγύη. Γιατί κάθε φοιτητής που έρχεται εδώ είναι πρώτα απ’ όλα ένα παιδί που κάποια οικογένεια αγωνίζεται να στηρίξει”: Αυτό τονίζει η Ενωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Καλαμάτας σε παρέμβασή της για τη φοιτητική στέγη στην πόλη.

Διευκρινίζει πως “αύριο, τα δικά μας παιδιά θα είναι τα παιδιά κάποιων άλλων πόλεων” κι επισημαίνει ότι “οι φοιτητές που έρχονται στην Καλαμάτα δεν είναι απλώς ένας αριθμός, ούτε «πορτοφόλια» που κινούν την τοπική οικονομία”.

Αναλυτικά, το Δ.Σ. της Ενωσης Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας σημειώνει:

“Αισθανόμαστε την ανάγκη, ως γονείς, να συμβάλουμε στη συζήτηση που έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα στην πόλη μας για το ζήτημα της φοιτητικής στέγης. Και αυτό γιατί η ιδιότητα του γονέα μαθητή μπορεί τυπικά να ολοκληρώνεται με την αποφοίτηση από το Λύκειο, όμως η ιδιότητα του γονέα δεν τελειώνει ποτέ.

Τα παιδιά μας μεγαλώνουν, ανοίγουν τα φτερά τους και πολλά από αυτά θα χρειαστεί να φύγουν από τον τόπο τους για να σπουδάσουν.

Οι φοιτητές που έρχονται στην Καλαμάτα δεν είναι απλώς ένας αριθμός, ούτε «πορτοφόλια» που κινούν την τοπική οικονομία. Είναι νέα παιδιά, τα παιδιά κάποιων άλλων οικογενειών, που στην πλειονότητά τους κάνουν μεγάλες θυσίες, για να μπορέσουν να τους προσφέρουν το δικαίωμα στη

μόρφωση. Είναι γονείς που στερούνται, που αγωνιούν και που πολλές φορές βλέπουν τα παιδιά τους να αναγκάζονται να εργαστούν παράλληλα με τις σπουδές τους, προκειμένου να συμβάλουν στα έξοδα διαβίωσής τους.

Ακριβώς με την ίδια αγωνία θα βρεθούν αύριο και οι δικές μας οικογένειες, όταν τα παιδιά μας θα χρειαστεί να σπουδάσουν σε μια άλλη πόλη. Και τότε θα θέλουμε να αντιμετωπιστούν όχι ως ευρώ, αλλά ως νέοι άνθρωποι που έχουν ανάγκη από μια ασφαλή και αξιοπρεπή διαμονή.

Μας προβληματίζουν ιδιαίτερα απόψεις που αντιμετωπίζουν τη φοιτητική κατοικία ως μια προσωρινή χρήση, η οποία θα διακόπτεται όταν αλλάζουν οι ανάγκες της τουριστικής περιόδου. Η φοιτητική ζωή δεν σταματά όταν ξεκινά το καλοκαίρι. Οι εξεταστικές περίοδοι συνεχίζονται μέχρι τέλος Ιουνίου. Άλλωστε, είναι γνωστό ότι πολλοί φοιτητές επιστρέφουν στις πόλεις σπουδών τους μετά τον Δεκαπενταύγουστο για την προετοιμασία της εξεταστικής του Σεπτεμβρίου.

Το πρόβλημα της στέγης δεν αφορά μόνο τους φοιτητές. Αφορά όλους μας. Πολλές οικογένειες στην πόλη μας γνωρίζουν από πρώτο χέρι τη δυσκολία εύρεσης ενός προσιτού και αξιοπρεπούς σπιτιού. Σήμερα, η αναζήτηση κατοικίας στην Καλαμάτα έχει γίνει μια ιδιαίτερα δύσκολη υπόθεση για εργαζόμενους, νέες οικογένειες, φοιτητές και γονείς”.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Καλαμάτας θεωρεί ότι “απαιτούνται ουσιαστικές λύσεις: Ανάπτυξη και ενίσχυση των δωρεάν φοιτητικών εστιών, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι φοιτητές να μπορούν να στεγάζονται σε αξιοπρεπείς συνθήκες. Μέτρα για τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης αύξησης των ενοικίων και προστασία των οικογενειών με φοιτητές, ώστε να ανταποκριθούν στο κόστος σπουδών. Αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και μηνιαία καταβολή του. Εξασφάλιση όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για μία βιώσιμη φοιτητική ζωή: δωρεάν σίτιση, δωρεάν μεταφορά, δωρεάν διαδίκτυο”.

Και καταλήγει: “Η Καλαμάτα μπορεί και πρέπει να είναι μια πόλη που υποδέχεται τους φοιτητές της με σεβασμό και αλληλεγγύη. Γιατί κάθε φοιτητής που έρχεται εδώ είναι πρώτα απ’ όλα ένα παιδί που κάποια οικογένεια αγωνίζεται να στηρίξει. Και αύριο, τα δικά μας παιδιά θα είναι τα παιδιά κάποιων άλλων πόλεων”.