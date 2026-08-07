Καλαμάτα: Με Πυξ Λαξ ξεκινά απόψε το Γαστρονομικό και Μουσικό Φεστιβάλ

Αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 9 Αυγούστου το 4ο Μεσσηνιακό Γαστρονομικό και Μουσικό Φεστιβάλ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής, με στόχο την ανάδειξη των τοπικών προϊόντων, της μεσσηνιακής γαστρονομίας και της πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα με τοπικά προϊόντα, παραδοσιακά εδέσματα, καθώς και προτάσεις επαγγελματιών της εστίασης, μικρών παραγωγών και τουριστικών επιχειρήσεων. Παράλληλα, στη διοργάνωση συμμετέχουν σύλλογοι της Μεσσηνίας, μουσικοί, λαογραφικοί, χορευτικοί, φωτογραφικοί, φιλοζωικοί και άλλοι φορείς, παρουσιάζοντας τη δράση και το έργο τους.

Ιδιαίτερη θέση στο πρόγραμμα του φεστιβάλ έχουν οι μουσικές εκδηλώσεις, με συναυλίες που θα πραγματοποιούνται κάθε βράδυ. Απόψε στη σκηνή θα ανέβουν οι Πυξ Λαξ και οι Ρουμπαγιάτ. Αύριο, Σάββατο, το κοινό θα απολαύσει τη Μάρθα Φριντζήλα, τους The Kubara Project & Kalogeraki Bros και τις Σκιαθαρέσες, ενώ η αυλαία της διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή με τις εμφανίσεις του APON και της Cilia Katrali.

Η προπώληση των εισιτηρίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας more.com. Η είσοδος είναι δωρεάν για παιδιά έως 12 ετών, με απαραίτητη συνοδεία γονέα, καθώς και για άτομα με κινητικά προβλήματα.