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Παρασκευή, 07 Αυγούστου 2026 16:19

Τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας

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Τα θέματα της Δημοτικής Επιτροπής Τριφυλίας

Navarino Agora

 

Με τα περισσότερα θέματα να αφορούν την έγκριση δαπανών για διάφορες διοργανώσεις στο Δήμο Τριφυλίας συνεδριάζει την ερχόμενη Δευτέρα 10 του μηνός στις 12 ώρα το μεσημέρι η Δημοτική Επιτροπή.

Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι η έγκριση δαπάνης για τη διοργάνωση τουρνουά beach volley. Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για ¨Διοργάνωση μουσικής βραδιάς στην κοινότητα Χαλαζωνίου Φιλιατρών». Εξειδίκευση πίστωσης και έγκριση δαπάνης για «Διοργάνωση παράστασης δρόμου στους Γαργαλιάνους».

Λήψη απόφασης για κατασκευή πεζοδρομίου στη Μαραθόπολη, Κατάρτιση και έγκριση Σχεδίου Απόφασης της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Τριφυλίας προς τη Γνωμοδοτικής Διυπουργική Επιτροπή του ν. 4412/2016 για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων ελεγχόμενου οικονομικού φορέα.

Έγκριση δαπανών για δαπάνες πολιτιστικών εκδηλώσεων καθίσματα – τέντες. Παροχή έγκρισης της κατ. Εξαίρεση οδήγησης αυτοκινλητων του Δήμου Τριφυλίας που δεν κατέχουν νομοθετημένη θέση οδηγού. Λήψη απόφασης για χορήγηση ή μη παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων σε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Κ.Μπ.

Κατηγορία Δήμοι
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