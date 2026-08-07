Μείναμε πίσω και πρέπει να τρέξουμε στις οδικές υποδομές

Τέτοιες μέρες στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου με τη μεγαλύτερη κίνηση στο οδικό δίκτυο της Μεσσηνίας και στο κέντρο της Καλαμάτας, είναι που καταδεικνύεται το σοβαρό έλλειμμα υποδομών στο νομό και την πρωτεύουσα. Και στο νομό είναι χρόνιο το πρόβλημα, καθώς παραμένουν σε εκκρεμότητα σημαντικά έργα δρόμων, που μελετούνταν από την εποχή της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Για την Καλαμάτα εκείνο που καθορίζει την κατάσταση, είναι ότι εγκαταλείφθηκαν έργα στάθμευσης που είχαν δρομολογηθεί, λόγω της οικονομικής κρίσης και η απουσία συνολικής κυκλοφοριακής μελέτης, που έπρεπε να έχει ανατεθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση και λειτουργία του περιφερειακού αυτοκινητόδρομου.

Στο νομό το θετικό είναι ότι προχωράει με πολύ καλούς ρυθμούς ο οδικός άξονας Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, με νέα γέφυρα στον Πάμισο και παρακάμψεις της Μεσσήνης, των χωριών μέχρι και το Χανδρινού και των προβληματικών στροφών σε Ριζόμυλο και Νερόμυλο.

Κάποια στιγμή πρέπει να δρομολογηθεί και η κατασκευή της παράκαμψης Πύλου.

Στα έργα επιπέδου Περιφέρειας, φτιάχνεται ακόμα η σήραγγα στην πολύπαθη παράκαμψη Πεταλιδίου, στον δρόμο Ριζόμυλος – Κορώνη. Καλό θα είναι να προχωρήσει και η υπόθεση της κατασκευής της παράκαμψης στο Χαρακοπιό. Το χρωστούν οι υπεύθυνοι στην Ανατολική Πυλία.

Στην Αρχαία Μεσσήνη χρωστούν τον δρόμο Μεσσήνη – Εύα – Λάμπαινα, που προχωράει αργά και προβληματικά. Επεσε άσφαλτος στο Εύα – Αριστοδήμειο, αλλά οι υπεύθυνοι θα πρέπει να δείξουν ουσιαστικό ενδιαφέρον για να ενταθούν οι εργασίες και το έργο, όλο, να εκτελεστεί και να παραταθεί χωρίς άλλες μεγάλες καθυστερήσεις. Το έργο του δρόμου μέχρι τη Λάμπαινα και μετά, έως την Αρκαδική Πύλη έχει μελετηθεί από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας!

Τα ίδια, με προβληματικούς ρυθμούς προχωράει και ο δρόμος Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι, πολύ σημαντικός για τη Δυτική Μεσσηνία. Η εργολαβία θα πρέπει να τελειώσει και να παραδοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία και να δρομολογηθεί άμεσα η κατασκευή της νέας μεγάλης γέφυρας στον Λαγκούβαρδο.

Στα θετικά είναι και η κατασκευή της παράκαμψης Γιάλοβας.

Η κίνηση στους δρόμους φωνάζει ότι μείναμε πίσω στις υποδομές και πρέπει να τρέξουμε για να καλύψουμε το χαμένο έδαφος.