Εγκρίθηκε η ΜΠΕ για το λατομείο στη Βελίκα με απόφαση της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη

Η ΜΠΕ εγκρίθηκε με τους ακόλουθους όρους:

“1. Το λατομείο να αναπτυχθεί αποκλειστικά και μόνο στο τμήμα της έκτασης, η οποία, λόγω της γεωμορφολογίας του εδάφους, δεν είναι ορατή από το Κάστρο της Βελίκας. 2. Να υλοποιηθεί δενδροφύτευση στην περίμετρο του γηπέδου, με έμφαση στην πρόσθια περιοχή του προς το προστατευόμενο μνημείο. 3. Όλες οι εκσκαφικές - χωματουργικές εργασίες και εργασίες διαμόρφωσης να διενεργηθούν υπό την άμεση επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού, η δαπάνη πρόσληψης του οποίου να βαρύνει τον προϋπολογισμό του έργου. Τα συνεργεία του έργου οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις υποδείξεις των υπαλλήλων της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΥΠΠΟ ως προς τον τρόπο και τα μέσα εκτέλεσής του. 4. Πριν από την έναρξη των οποιωνδήποτε εργασιών, ήδη από τις πρόδρομες εργασίες απλής εδαφικής εξομάλυνσης, να ειδοποιηθούν εγκαίρως και εγγράφως οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΟ (ΕΦΑ Μεσσηνίας, Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας). 5. Να ληφθεί μέριμνα ώστε οι επεμβάσεις να είναι οι ηπιότερες δυνατές και να αποφευχθεί η άτακτη εναπόθεση υλικών στα πρανή του γηπέδου. 6. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών στο σύνολο του έργου εντοπιστούν αρχαιολογικά κατάλοιπα, σπήλαια ή παλαιοντολογικά κατάλοιπα, κάθε εντεταλμένος στο έργο έχει υποχρέωση να διακόψει αμέσως οποιαδήποτε δραστηριότητα, προκειμένου να ακολουθήσει έρευνα από την αρμόδια Εφορεία, από τα αποτελέσματα της οποίας να εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία του έργου. Η δαπάνη ενδεχόμενης ανασκαφής, συμπεριλαμβανόμενης και της αμοιβής του απαραίτητου προσωπικού, καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων βαρύνουν τον προϋπολογισμό του έργου βάσει των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν. 4858/2021. 7. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των εργασιών στο σύνολο του έργου και στην γειτνιάζουσα περιοχή του εντοπιστούν ακίνητα ή κινητά νεώτερα πολιτιστικά αγαθά ή οποιεσδήποτε παραδοσιακές κατασκευές, όπως πέτρινα γεφύρια, παλιά κτίσματα, λιθόστρωτα, μύλοι, μυλαύλακες, βρύσες, αλώνια να ενημερωθεί άμεσα η αρμόδια ΥΝΕΜΤΕΔΕΠΝΙ, προκειμένου να ενεργήσει για την καταγραφή και την προστασία τους. 8. Μετά το πέρας λειτουργίας του λατομείου να ληφθεί μέριμνα για την αποκατάσταση του ανενεργού πλέον λατομικού χώρου.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται από πλευράς αρχαιολογικής νομοθεσίας, με την επιφύλαξη της εφαρμογής των ισχυουσών γενικών και ειδικών πολεοδομικών διατάξεων, δεν αντικαθιστά την οικοδομική άδεια ή οιαδήποτε άλλη άδεια απαιτείται από το νόμο από οιαδήποτε άλλη αρχή ή υπηρεσία και δεν αποτελεί καθ΄ οιονδήποτε τρόπο απονομή ή αναγνώριση δικαιωμάτων κυριότητας, νομής ή κατοχής”.