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Κυριακή, 30 Αυγούστου 2026 19:29

Tρίπολη: Αυτοκίνητο διέλυσε το Μνημείο Απαγχονισθέντων Ηρώων (Βίντεο)

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Tρίπολη: Αυτοκίνητο διέλυσε το Μνημείο Απαγχονισθέντων Ηρώων (Βίντεο)

Navarino Agora

Το Μνημείο Απαγχονισθέντων Ηρώων στην Τρίπολη υπέστη βαρύτατες ζημιές τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, όταν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω του.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ιστορικό μνημείο γκρεμίστηκε εντελώς από τη βάση του και ουσιαστικά διαλύθηκε, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη και το όχημα. 

Δείτε το βίντεο του Star:

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