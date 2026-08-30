Tρίπολη: Αυτοκίνητο διέλυσε το Μνημείο Απαγχονισθέντων Ηρώων (Βίντεο)

Το Μνημείο Απαγχονισθέντων Ηρώων στην Τρίπολη υπέστη βαρύτατες ζημιές τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, όταν ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω του.

Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης το ιστορικό μνημείο γκρεμίστηκε εντελώς από τη βάση του και ουσιαστικά διαλύθηκε, ενώ σοβαρές υλικές ζημιές υπέστη και το όχημα.

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