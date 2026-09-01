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Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2026 14:11

Διαγωνισμός μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής στην Αμφεια - Ανέδειξε γεύσεις και παραδόσεις του τόπου

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Διαγωνισμός μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής στην Αμφεια - Ανέδειξε γεύσεις και παραδόσεις του τόπου

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Διαγωνισμός Μαγειρικής - Ζαχαροπλαστικής με θέμα «Μεσογειακή Κουζίνα» πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31/8 στο Γήπεδο Αμφειας, με τη συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών.


Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Χορευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Οι Αμφειείς» σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Αμφειας. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν δημιουργίες εμπνευσμένες από τη μεσογειακή κουζίνα, αναδεικνύοντας γεύσεις και παραδοσιακές συνταγές με τον πιο δημιουργικό και γευστικό τρόπο. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσική και χορό.

 

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