Διαγωνισμός μαγειρικής - ζαχαροπλαστικής στην Αμφεια - Ανέδειξε γεύσεις και παραδόσεις του τόπου

Τη διοργάνωση ανέλαβε ο Χορευτικός Εκπολιτιστικός Σύλλογος «Οι Αμφειείς» σε συνεργασία με την Τοπική Κοινότητα Αμφειας. Οι συμμετέχοντες παρουσίασαν δημιουργίες εμπνευσμένες από τη μεσογειακή κουζίνα, αναδεικνύοντας γεύσεις και παραδοσιακές συνταγές με τον πιο δημιουργικό και γευστικό τρόπο. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με μουσική και χορό.
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https://eleftheriaonline.gr/local/koinonia/item/359427-diagonismos-mageirikis-zaxaroplastikis-stin-amfeia-anedeikse-geyseis-kai-paradoseis-tou-topou#sigProId9c2281819e